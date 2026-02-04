Tijekom siječnja nastavljena borba za prevlast Škode i Volkswagena

Počinju se uviđati rezultati poticaja na kupnju električnih automobila, a koji su uspjeli doći na 145 primjeraka te udio od 3,7%

Izgleda da je na tržište automobila utjecalo mnogo kiše, kao i nešto snijega tijekom siječnja. Naime, podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus pokazuju kako je proteklog mjeseca bilo 3946 registracija novih osobnih automobila, a što je 515 vozila manje nego li je to bilo na početku 2025. godine. Gledano u postotku to je manjak od 11,55%! Tko je tome najviše doprinio - Dacia i Renault uz ukupni manjak od 272 vozila, što znači da su isporučili u pola manje vozila. Suzuki je imao 86 vozila, odnosno četvrtinu manje nego li je to bilo prošlogodišnjeg siječnja. Manjak od 77 vozila, odnosno gotovo 27% bilježi i Opel. Ustvari, među prvih deset marki jedino Toyota ima porast od 13,76% te Audi 9,66%, a čime je ova njemačka premium marka bila šesta najtraženija proteklog mjeseca.

Najtraženije marke tijekom siječnja 2026.

marka kom % 1 Škoda 515 13,05% 2 Volkswagen 514 13,03% 3 Toyota 306 7,75% 4 Suzuki 258 6,54% 5 Opel 209 5,30% 6 Audi 193 4,89% 7 Kia 193 4,89% 8 Hyundai 189 4,79% 9 BMW 170 4,31% 10 Dacia 157 3,98% 11 Ford 122 3,09% 12 Renault 118 2,99% 13 Mazda 98 2,48% 14 Mercedes 94 2,38% 15 Peugeot 89 2,26% 16 Volvo 82 2,08% 17 Citroen 68 1,72% 18 MG 66 1,67% 19 BYD 64 1,62% 20 Cupra 55 1,39% 21 Omoda 54 1,37% 22 Nissan 39 0,99% 23 Geely 32 0,81% 24 Forthing 31 0,79% 25 Porsche 31 0,79% 26 Seat 31 0,79% 27 Jaecoo 27 0,68% 28 Mini 19 0,48% 29 Tesla 19 0,48% 30 Mitsubishi 15 0,38% 31 Lexus 14 0,35% 32 Honda 12 0,30% 33 Land Rover 9 0,23% 34 SsangYong 9 0,23% 35 Subaru 8 0,20% 36 Alfa Romeo 7 0,18% 37 DS 7 0,18% 38 Jeep 6 0,15% 39 Fiat 5 0,13% 40 Lynk & Co 4 0,10% 41 Aston Martin 2 0,05% 42 Bentley 2 0,05% 43 Leapmotor 2 0,05% 44 Morgan 1 0,03% ukupno 3946 100%

Ako je suditi po rezultatima tijekom siječnja, možemo zaključiti kako kineske marke spašavaju da situacija ne bude i gora. MG je imao 66 registracija, što je porast od 120%. Prati ga BYD koji je imao dva vozila manje, dok se lani još nije niti prodavao. Treća je marka Omoda uz 54 registracije, a koja isto tako lanjskog siječnja nije imala niti jednu registraciju. Geely jedini bilježi manjak od 14 vozila, dok je 31 registraciju imao Forthing uz preko 106% rasta. Tu je i 27 registracija marke Jaecoo koja je lani imala samo jednu registraciju, četiri primjerka imao je Lynk&Co, dok dva vozila bilježi Leapmotor. Na ukupno 280 vozila tijekom siječnja, kineske marke bilježe plus od čak 178 vozila.

Volkswagen T-Cross

Najtraženiji model proteklog mjeseca bio je Volkswagen T-Cross uz 190 registracija, a prati ga Škoda Octavia uz 163 primjerka. Slijede dva Suzuki modela. Na trećem je mjestu Vitara uz 132 registracije, dok dvadeset manje bilježi model SX4. Ovo su jedina četiri modela koja su imala troznamenkasti rezultat ove godine. Među prvih dvadeset najtraženijih modela 10 je marki, s time da je Škoda imala čak četiri modela, Volkswagen njih tri, Suzuki, Opel Dacia, Kia i Toyota po dva te Hyundai, Ford i MG po jedan.

Gledajući prema vrsti pogona, najtraženiji su hibridi uz udio od čak 46%, dok su lani bili ispod 40%. Nakon njih dolaze na red benzinci uz udio od 37,5% dok su prije godinu dana bili na 44,7%. Malo je pao udio dizelaša, i to s 11,4 na 11%, dok je porastao udio električnih modela i to s 1,8 na 3,7%. Preostalih 1,4% odnosi se na modele koji serijski dolaze opremljeni plinskim instalacijama.

20 najtraženiji modela tijekom siječnja 2026.

model kom % 1 Volkswagen T-Cross 190 4,82% 2 Škoda Octavia 163 4,13% 3 Suzuki Vitara 132 3,35% 4 Suzuki SX4 112 2,84% 5 Volkswagen Tiguan 92 2,33% 6 Škoda Kamiq 90 2,28% 7 Hyundai Tucson 83 2,10% 8 Škoda Kodiaq 81 2,05% 9 Opel Corsa 77 1,95% 10 Kia Stonic 69 1,75% 11 Škoda Karoq 67 1,70% 12 Dacia Duster 63 1,60% 13 Kia Sportage 62 1,57% 14 Volkswagen T-Roc 61 1,55% 15 Ford Kuga 59 1,50% 16 Dacia Sandero 57 1,44% 17 Toyota Yaris Cross 55 1,39% 18 MG ZS 51 1,29% 19 Opel Frontera 51 1,29% 20 Toyota Yaris 51 1,29% 21 ostali 2280 57,78% ukupno 3946 100,00%

Kad govorimo o električnim modelima, nema sumnje kako su na povećanje njihovog udjela na 145 primjeraka utjecaj imali poticaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Najtraženija marka u ovom segmentu bio je BYD uz 51 registraciju. Drugo mjesto pripalo je Tesli uz 19 vozila dok dva manje bilježi Ford. BMW je na devet registracija dok primjerak manje bilježe Hyundai i Porsche. Audi je na sedam vozila, dok je Škoda na šest električnih primjeraka. Po četiri bilježe Renault i Volvo, a po dva Mercedes, Cupra i Mini. Još po jedno vozilo imali su Volkswagen, Toyota, Peugeot, Omoda, DS te Lynk&Co.

Tijekom siječnja registrirani su modeli 44 različite marke vozila. Istaknuo bi tri vrlo slabo zastupljene marke na našim područjima. Stigla su nam po dva primjerka koje na sebi imaju oznake Aston Martina ili pak Bentleya, a posebna pozornost ipak ide na marku Morgan čiji je jedan primjerak dobio hrvatske registracijske oznake.

Najmanja potražnja u Virovitici i okolici

Okruglo 1700 automobila registrirano je na zagrebačkom području, a koje time ima udio od 43,08%, dok ga slijedi Splitsko-dalmatinska županija uz 370 te Primorsko-goranska uz 354 vozila. Na začelju su Ličko-senjska županija uz 31 automobil, a od koje je slabija bila tek Virovitičko-podravska uz 26 automobila.

Nakon rekordnih rezultata tijekom 2025. godine, na početku 2026. vlada lagano zatišje. Vjerujem kako će se to ubrzo promijeniti, te kako ćemo za jedanaest mjeseci ponovno izvještavati o rekordnim rezultatima po pitanju prodaje novih osobnih automobila, uz daleko bolju zastupljenost električnih primjeraka te uz još veći udio kineskih marki.