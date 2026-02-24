Žene više vole male automobile, pa kupuju Hyundai i10, Toyotu Aygo X ili Kiju Picanto, a muškarci...

Lani su nam stigli po jedan primjerak modela Toyota Supra i Rolls-Royce Cullinan. Oba su kupili muškarci, s time da je sportski model kupio netko star 20 do 29 godina, a RR stariji od 70 godina

Nastavljamo analizirati što su lani kupovali privatni kupci na koje je otpalo 28.505 vozila, a što bi bilo 41,23% ukupnog tržišta. Zanimljivo je vidjeti po kategorijama vozila što traže, odnosno kupuju pojedine starosne skupine, a počinjemo s analizom najtraženijih boja karoserije prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus.

Najtraženija boja svakako je siva, i na nju otpada 41,22% svih vozila. Od trinaest boja na popisu, najmanje je tražena zlatna. Tek 23 kupca odlučilo se upravo za ovu boju, od kojih su 13 bile ženskog spola. Malo traženija je ljubičasta boja uz 38 primjeraka, dok je 170 vozila bilo narančasto. Spomenimo još žutu, za koju se odlučilo 316 kupaca, od kojih je 196 bilo ženskih. Tako su ovo dvije bolje koje su više tražile žene. Neočekivano, crvena boja je na četvrtom mjestu po zastupljenosti, i odabralo ju je 1269 ženskih i 1308 muških kupaca.

Od svih modela koje su kupile privatne osobe, čak 14.098 pogoni benzinski stroj. Hibridne inačice broje 11.478 primjeraka. Dizelaši su uz 1822 vozila stigli do udjela od 6,39%, dok su oni s plinskim instalacijama na 2,96% udjela. Električne modele odabralo je 264 kupca, s time da je njih 186 bilo muških. Žene najviše traže benzince, i kod njih oni imaju udio od 54,9%, dok su kod muškaraca na 45,6%. Nadalje, ženski su kupci odabrali 37% hibridnih modela, dok su kod muških na 42,6%. Nitko mlađi od 20 godina nije kupio plinski ili električni model. Najviše električnih, njih 85 kupili su oni stari 40 do 49 godina, 57 su ih kupili stari 50 do 59 godina, te 53 stari 30 do 39 godina. Više su električnih modela, njih 21 kupili stariji od 70 godine, nego stari 20 do 29 godina (njih 16).

Žene generalno više vole male automobile. U najmanjem segmentu koji broji 529 registracija, čak 385 vozila kupile su žene, pa znači da imaju udio od 72,8%. Najviše su tražile Hyundai i10, Toyotu Aygo X te Kijin model Picanto. Iako bi ovo mogli biti vozila za ulazak u svijet automobila, za one najmlađe, njih je bilo tek troje. Mislimo na one mlađe od 20 godina. Mladi 20 do 29 godina starosti postali su vlasnici 34 primjerka, a oni malo stariji, 30 do 39 godina stari 56 primjerka. Po brojnosti idući su kupci stariji od 70 godina, a koji su kupili 77 vozila. Podjednako su zastupljeni kupci stari 40 do 49 i 60 do 69 godina uz 102 odnosno 107 primjeraka. Najbrojniji su kupci stari 50 do 59 godina, koji su nabavili 150 vozila.

Kupci mini segmenta po spolu

model žene muškarci ukupno kom % kom % kom % 1 Hyundai I10 173 44,94% 52 36,11% 225 42,53% 2 Toyota Aygo X 107 27,79% 26 18,06% 133 25,14% 3 Kia Picanto 64 16,62% 30 20,83% 94 17,77% 4 Mini Cooper 25 6,49% 25 17,36% 50 9,45% 5 Fiat Panda 9 2,34% 6 4,17% 15 2,84% 6 Mitsubishi Space Star 4 1,04% 4 2,78% 8 1,51% 7 Fiat 500e 1 0,26% 1 0,69% 2 0,38% 8 Fiat 500 2 0,52% 0 0,00% 2 0,38% ukupno 385 100% 144 100% 529 100%

Slična je situacija u segmentu koji je 'za broj' veći. Tu je bilo 3895 registracija, uz 2209 vozila žene su imale udio od 56,7%. Tu je najtražaniji model Dacia Sandero uz 839 registracija, od kojih se njih 479 odnosi na muške kupce. Žene više kupuju modele Citroen C3, Suzuki Swift, Toyotu Yaris, Hyundai i20, Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsu, Volkswagen Polo...

Idemo na još veći segment koji broji 3099 vozila, a gdje prevladavaju muški kupci uz udio od 69,3%. Ovdje caruje Škoda Octavia uz 863 registracije, a njih 194 odabrale su žene. Možda meni malo neočekivano, na drugom je mjestu Toyota Corolla uz 355 primjeraka, od koji su 260 odabrali muški kupci. Ovaj segment broji tek malo modela koji su više kupile žene. Predvodnik je Audi A3 koji je odabralo 149 ženskih i 141 muški kupac. BMW serije 1 odabralo je 38 žena i četiri manje muškaraca. Samo je još jedan model omiljeniji kod nježnijeg spola. To je DS4, a koji je odabralo devet žena i četiri muškarca.

BMW serije 1

U još većem segmentu gdje je predvodnik BMW serije 3 uz 135 vozila, a koji broji ukupno 377 registracija nema vozila koji su više tražile žene. I u ovom su segmentu bili najbrojniji kupci stari 40 do 49 godina uz 127 vozila. Osamdeset njih bilo je staro 30 do 39 godina, a samo tri manje 50 do 59 godina. Seniori su kupili 14 vozila, a čak 11 primjeraka odnosi se na Mercedes C-klase. Kupili su i po jednu Škodu Superb, Audi A4 te BMW i4. Tek su dva vozila koja su jednako tražili žene i muškarci. Uz po jedan primjerak na svakoj strani su VW ID.7 i Volvo V60.

Slično je i idućem segmentu gdje su po jedan Volvo S90 odabrali ženski i muški kupac, a preostalih pet modela više su tražili muškarci. Oni su odabrali 26 primjeraka BMW-ove serije 5, dok je to učinilo i 8 žena. Šest je žena odabralo Mercedesovu E-klasu, dok je to napravilo i 8 muškaraca. Audi A6 kupila je tek jedna žena i 12 muškaraca. Još su po dva muškarca odabrala Volvo V90 te Lexus ES, a koje nije kupila niti jedna žena. Tri vozila iz ovog segmenta kupili su oni stari 20 do 29 godina, kao i oni stariji od 70 godina. Dva BMW-a serije 5 i jedan Audi A6 odnosi se na mlađe kupce, dok su kod onih starijih odabrali samo BMW serije 5.

U onom najvećem segmentu po jedan primjerak Porsche Taycana odabrala su oba spola. Jednu Teslu Model S odabrao je mušku kupac, dok je jedna žena, stara 40 do 49 godina, kupila BMW-ovu seriju 7. Ispada da su se u ovom segmentu jednako podijelili ženski i muški kupci, svaki po dva vozila. Oba Taycana od lani voze osobe stare 60 do 69 godina, dok je Teslu kupio netko star 30 do 39 godina

Najtraženiji model kod privatnih kupaca, Volkswagen T-Cross malo više traže žene. One su kupile 1091 primjerak, dok su muški na njih 1001. Među prvih 20 modela u segmentu malih SUV modela žene su još više tražile model Kia Stonic, i to njih 380 naspram 326 muških kupaca. Nadalje, žene su kupile 345 primjeraka modela Toyota Yaris Cross dok je to napravilo 252 muških kupaca. Kupile su i 228 modela Volkswagen Taigo, dok je četrnaest manje dobilo muške vlasnike. Mnogo više traže i Opelov model Mokka. Mokku je kupilo 239 žena i 156 muškaraca.

Prodaja srednjih SUV modela po spolu

model žene muškarci ukupno kom % kom % kom % 1 Škoda Kodiaq 77 18,29% 254 21,75% 331 20,83% 2 Volkswagen Tayron 64 15,20% 136 11,64% 200 12,59% 3 Forthing T5 EVO 55 13,06% 142 12,16% 197 12,40% 4 Dacia Jogger 31 7,36% 101 8,65% 132 8,31% 5 Audi Q5 25 5,94% 47 4,02% 72 4,53% 6 Geely Starray 22 5,23% 48 4,11% 70 4,41% 7 Volvo XC60 18 4,28% 48 4,11% 66 4,15% 8 BMW X3 18 4,28% 40 3,42% 58 3,65% 9 Mazda CX-60 2 0,48% 52 4,45% 54 3,40% 10 Mazda CX-5 14 3,33% 30 2,57% 44 2,77% 11 Nissan X-Trail 10 2,38% 32 2,74% 42 2,64% 12 BYD Seal U DM-i 13 3,09% 26 2,23% 39 2,45% 13 Mercedes GLC 11 2,61% 27 2,31% 38 2,39% 14 Subaru Forester 6 1,43% 32 2,74% 38 2,39% 15 Ford Kuga 9 2,14% 18 1,54% 27 1,70% 16 DS7 Crossback 7 1,66% 18 1,54% 25 1,57% 17 Mercedes GLB 10 2,38% 12 1,03% 22 1,38% 18 Renault Rafale 3 0,71% 17 1,46% 20 1,26% 19 Mercedes GLC Coupe 6 1,43% 12 1,03% 18 1,13% 20 Lexus NX 3 0,71% 14 1,20% 17 1,07% 21 BYD Sealion 7 3 0,71% 11 0,94% 14 0,88% 22 ostali 14 3,33% 51 4,37% 65 4,09% ukupno 421 100% 1168 100% 1589 100%

U kategoriji srednjih SUV modela, a koja je lani broja 1589 vozila, nema niti jednog modela da su ga više tražile žene. Ovdje je predvodnik segmenta Škoda Kodiaq koji je imao 331 registraciju, dok je okruglo 200 ubilježio Volkswagen Tayron. Svega tri primjerka manje bilježi Forthing T5 Evo, a još je samo Dacia Duster imala troznamenkasti rezultat uz 132 primjerka. Kodiaqa daleko više traže muškarci, a koji su lani kupili 254 primjerka. Pet kupaca bilo je starije od 70 godina, dok ih je devet bilo staro 20 do 29 godina. Najbrojnija je starosna skupina 40 do 49 godina, na koje se otpalo 125 primjerka, dok su oni mlađi, 30 do 39 godina starosti kupili 117 vozila. Od dvadeset najtraženijih modela u ovom segmentu, jedino Renault Rafale nisu kupili stariji od 70 godina, dok su najviše tražili Mercedes GLC kupivši deset primjeraka. Po 8 primjeraka seniori su kupili VW Tayron i BMW X3 te sedam primjeraka modela Forthinga T5 Evo.

Prodaja velikih SUV modela po spolu

model žene muškarci ukupno kom % kom % kom % 1 Volvo XC90 5 16,13% 17 15,45% 22 15,60% 2 Porsche Cayenne 4 12,90% 14 12,73% 18 12,77% 3 Rover Range 4 12,90% 13 11,82% 17 12,06% 4 BMW X5 2 6,45% 14 12,73% 16 11,35% 5 Audi Q8 2 6,45% 11 10,00% 13 9,22% 6 Mercedes GLE Coupe 2 6,45% 5 4,55% 7 4,96% 7 Mercedes GLE 2 6,45% 5 4,55% 7 4,96% 8 Lexus RX 1 3,23% 6 5,45% 7 4,96% 9 Toyota Land Cruiser 1 3,23% 5 4,55% 6 4,26% 10 Subaru Outback 2 6,45% 3 2,73% 5 3,55% 11 Mercedes G-klase 1 3,23% 4 3,64% 5 3,55% 12 Audi Q7 2 6,45% 2 1,82% 4 2,84% 13 Volkswagen Touareg 1 3,23% 2 1,82% 3 2,13% 14 BMW X6 0 0,00% 3 2,73% 3 2,13% 15 Ford Explorer 1 3,23% 1 0,91% 2 1,42% 16 Jeep Grand Cherokee 0 0,00% 1 0,91% 1 0,71% 17 GMC Yukon 0 0,00% 1 0,91% 1 0,71% 18 Volvo EX90 0 0,00% 1 0,91% 1 0,71% 19 Audi E-Tron 0 0,00% 1 0,91% 1 0,71% 20 Rolls-Royce Cullinan 0 0,00% 1 0,91% 1 0,71% 21 Cadillac Escalade 1 3,23% 0 0,00% 1 0,71% ukupno 31 100% 110 100% 141 100%

Idemo sada do segmenta najvećih SUV modela koji je lani donio 141 registraciju, a 110 od njih kupili su muškarci. Predvodnik je uz 22 primjerka Volvo XC90, a od kojih se pet odnosi na nove vlasnice. Prati ga Porsche Cayenne uz 18 registracija, od kojih su četiri kupile žene. Treće mjesto drži Range Rover uz 4 nove ženske vlasnice te 13 muških. Jedino su Audi Q7 i Ford Explorer jednako tražile žene i muški, i to prvi po dva primjerka, a drugi po jedan. Mlađi kupci, stari 20 do 29 godina iz ovog su segmenta lani kupili 5 vozila i to tri primjerka Porsche Cayenne te po jednu Toyotu Land Cruiser i Cadillac Escalade. Taj američki model kupila je tek jedna osoba, i to ženska. Lani je kod nas bio i jedan kupac prestižnog modela Rolls-Royce Cullinan, a riječ je o muškarcu starijem od 70 godina. Mercedes G-klase lani je kupilo 5 osoba, od kojih je jedna ženska, i jedna starija od 70 godina. Po dva su kupca stara 30 do 39 odnosno 40 do 49 godina.

Segment coupe modela broji 139 primjeraka, od koji su 31 kupile žene, a najviše ih se odnosi na Audi A5 koji broji 75 primjeraka uz 57 muških vlasnika. Čak 30 njih staro je 40 do 49 godina. Na drugom je mjestu BMW serije 4 koji je zabilježio 29 prodanih primjeraka, od kojih 3 voze žene. Jedan je novi vlasnik star 20 do 29 godina, a čak su tri starija od 70 godina. Najskuplji u ovom segmentu vozila svakako je jedan primjerak modela Pininfarina Batista, a za koji se vjeruje da je registriran na vlasnika tvornice u kojoj se sastavlja. Naravno, mislimo na Matu Rimca. Bilo je tu i 13 primjeraka Porschea 911, od kojih su tu četiri nove vlasnice. Porsche Panameru je odabralo sedam kupaca uz njih šest muških, a sva četiri Mercedesa GLC odabrale su žene. Stigla su četiri primjerka Mazde MX-5, tri Ford Mustanga te po jedna Toyota Supra, Bentley Continental GT i BMW Z4. Supru je odabrao muški kupac star 20 do 29 godina.