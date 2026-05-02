Google Gemini gasi loše glasovne asistente u automobilima

Godinama su glasovni asistenti u automobilima bili jednostavno - loši.. Nespretni, iritantni za korištenje i često nesposobni razumjeti čak i najosnovnije naredbe, više su ometali nego pomagali.

Sada, s usponom umjetne inteligencije, stvari se dramatično mijenjaju, a vlasnici odabranih modela General Motorsa, Polestara i Volva bit će među prvima koji će osjetiti tu revoluciju. Stiže Google Gemini i obećava kraj ere beskorisnih digitalnih suvozača.

Prirodniji razgovori s vašim automobilom

General Motors je najavio da će uskoro započeti s uvođenjem Google Geminija u otprilike četiri milijuna vozila u SAD-u koja koriste operativni sustav temeljen na Android Automotiveu, službeno poznat kao 'Google built-in'. Ova nadogradnja zamjenjuje stari Google Assistant i predstavlja kvantni skok u tehnologiji. Umjesto izgovaranja krutih, osnovnih naredbi, s Geminijem je moguće voditi prirodniji, dvosmjerni razgovor. Možete ga zamoliti da vam u hodu kreira playlistu za putovanje, pronađe recenzije restorana koje planirate posjetiti ili čak da vam pomogne s idejama za obiteljski odmor.

Ono što ga čini posebno moćnim jest duboka integracija sa sustavima vozila, rezultat uske suradnje Googlea s proizvođačima. To znači da možete postavljati pitanja specifična za automobil, poput "Kolika je trenutna razina napunjenosti baterije?" ili "Kako pripremiti vozilo za automatsku praonicu?". Gemini nije samo sučelje za infotainment, već postaje inteligentni sustav svjestan konteksta vozila u kojem se nalazi. Uvođenje će započeti na engleskom jeziku u SAD-u, a Google planira proširenje na druge jezike i zemlje u nadolazećim mjesecima.

Koji modeli dobivaju nadogradnju?

Nadogradnja obuhvaća širok spektar vozila proizvedenih od 2022. godine naovamo pod okriljem General Motorsa, što uključuje marke Cadillac, Chevrolet, Buick i GMC. No, GM nije jedini. Google Gemini integriran je i u čitavu gamu Polestar modela koji se prodaju u SAD-u, a pridružuje im se i velik broj Volvo vozila. Popis uključuje modele C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, XC60, V90, S90, XC90, kao i nadolazeće EX90, ES90, EX30 i EX60.

Iako je Gemini prošle godine dodan u Android Auto kao opcija za zrcaljenje pametnog telefona, trebalo je nekoliko mjeseci da se nativno integrira u vozila koja koriste 'Google built-in' za svoj interni infotainment sustav. Ovaj korak je ključan jer omogućuje asistentu pristup funkcijama samog automobila, neovisno o povezanom telefonu. Potražnja za ovakvim sustavima je ogromna. Istraživanja pokazuju da bi čak 76 posto anketiranih vozača u SAD-u vjerojatno koristilo generativne AI mogućnosti u svom vozilu da su im dostupne.

Budućnost je konverzacijska

Prelazak na Gemini dio je šireg trenda u razvoju konverzacijske umjetne inteligencije, koja teži hiper-personaliziranim iskustvima. Budućnost donosi multimodalna sučelja koja će kombinirati glas, vizualne elemente i geste za još intuitivniju interakciju. Na primjer, Google već testira značajku "Continued Conversation" za svoje kućne uređaje, koja eliminira potrebu za ponavljanjem aktivacijske fraze "Hey Google" unutar istog razgovora, što je smjer u kojem će se vjerojatno razvijati i automobilska verzija.

Tržište digitalnih asistenata već je ogromno, s procijenjenih 8,4 milijarde aktivnih jedinica u 2024. godini. U automobilskoj industriji, budućnost glasovnih asistenata usko je povezana s razvojem autonomnih vozila. Kako vozači budu sve više postajali putnici, glasovne naredbe postat će primarni način interakcije s vozilom.