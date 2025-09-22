Šef dizajna Mercedesa: AI stvara 99 posto 'smeće' dizajne, ali će nas jednog dana zamijeniti

Gorden Wagener, prvi čovjek dizajna u Mercedes-Benzu, otkriva kako se nose s poplavom AI rendera i zašto svaki Mercedesov model mora imati jedinstven karakter

Autonet.hr ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 06:00
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Alati umjetne inteligencije (AI) već su pronašli svoje mjesto u modernom poslovanju, od obrade podataka do izrade skica, a sve se više probijaju i u kreativne profesije poput automobilskog dizajna. Mercedes-Benz je jedna od kompanija koja eksperimentira s ovom tehnologijom, no njihov šef dizajna, Gorden Wagener, još uvijek nije impresioniran rezultatima koje AI trenutno nudi.

Wagener tvrdi da, iako AI može generirati dotjerane rendere i poboljšati izgled skica trikovima s osvjetljenjem, još uvijek nije dorasla zadatku oblikovanja stvarnih automobila. U razgovoru za MotorTrend, opisao je tehnologiju kao iznimno produktivnu, ali nesposobnu stvoriti nešto istinski originalno ili ikonično.

Previše slika, premalo utjecaja

Šef dizajna slavnog njemačkog proizvođača primjećuje da je internet preplavljen renderima generiranim pomoću AI-ja do te mjere da je cijeli koncept izgubio na svježini. Prema njegovom mišljenju, ta zasićenost otežava proizvođačima automobila da stvore konceptne automobile koji se mogu istaknuti na smislen način.

Kako bi zadovoljio potražnju kupaca za "upečatljivim dizajnom", Wagener kaže da Mercedes primjenjuje pristup davanja svakom modelu vlastitog, jasnog identiteta. On vidi E-klasu sa sportskim duhom, S-klasu kao simbol dostojanstvene elegancije, dok modeli poput SL-a isporučuju čiste performanse, a Maybach nosi zastavu ultimativnog luksuza.

Ovo nije prvi put da Wagener otvoreno govori o umjetnoj inteligenciji. U ranijem intervjuu za ABC News bio je prilično direktan.

"Radimo s AI-jem. S njim dobijete 99 posto smeća i puku kvantitetu. To je najveći problem, odvojiti dobre stvari od loših. Ali dobijete i onih 1 posto dobrih stvari i mi nastavljamo učiti. Svakim danom je sve bolji. AI će drastično promijeniti način na koji dizajniramo. Mislim da će za 10 godina možda većinu dizajna raditi AI i učinit će dizajnere suvišnima. Moj nasljednik bit će stroj i bit će puno jeftiniji od moje plaće", naveo je Wagener.

Između skepticizma i opreza

Gledajući u cjelini, Wagenerovi komentari otkrivaju mješavinu sumnje i osjećaja neizbježnosti. Trenutno vidi AI kao distrakciju, ali također sluti da bi jednog dana mogao u potpunosti zamijeniti njegov tim. U međuvremenu, dizajneri Mercedesa nastavljaju s tradicionalnijim radom, uključujući razvoj sljedeće generacije C-klase i E-klase, osvježene S-klase te kompaktnije G-klase.

Novi GLC EV, predstavljen ranije ovog mjeseca u Münchenu, jasan je znak smjera u kojem se kreću. Uz LED svjetla u obliku zvijezde, viđena i na novom modelu CLA, ovaj SUV premijerno donosi osvijetljenu verziju Mercedesove rešetke inspirirane prošlošću. To su elementi koji će zasigurno utjecati na buduće modele u cijeloj ponudi.

 



