Aston Martin uhvaćen u testiranju misterioznog hiperautomobila

Jedan video s TikToka otkrio je tajanstveni prototip Aston Martina koji spaja elemente bolida Formule 1 i modela Valkyrie, možda nagovještavajući novi vrhunac inženjerskih dostignuća britanske marke

Autonet.hr nedjelja, 12. travnja 2026. u 06:00
📷 scubachef1969 / TikTok
Automobilski svijet zaintrigirala je objava kratkog videozapisa na TikToku, koji prikazuje testiranje novog, iznimno ekstremnog hiperautomobila marke Aston Martin. Iako službeni detalji o vozilu još uvijek nisu dostupni, audiovizualna analiza sugerira da je riječ o projektu koji predstavlja izravan spoj tehnologije Formule 1 i već etabliranog modela Valkyrie, s daškom "Batmobila".

Prototip je snimljen pri izlasku s neidentificirane trkaće staze, a na njemu su već na prvi pogled uočljive specifičnosti – riječ je o naprednom jednosjedu s integriranim sustavom zaštite kokpita (Halo). Dizajn vozila odlikuje se naprednim aerodinamičkim rješenjima koja nadilaze standarde cestovnih automobila, vozilo je iznimno široko, a prednji kraj ima sličnosti s modelom Valkyrie.

Valkyra 2.0?

Stručnjaci su već uočili dvostruka poprečna ramena i pushrod ovjes. Tu je i oštar nos bolida s pilonima koji povezuju donji spliter, čime se postiže optimalan protok zraka, ključan za stabilnost pri visokim brzinama. Stražnji dio prototipa, iako teže uočljiv, donosi masivno široko krilo i središnje postavljen ispušni sustav. Iznad kokpita dominira veliki usisnik zraka koji se nastavlja u upečatljivu "peraju morskog psa", što je vizualni element sličan modelu Valkyrie LM.

Ovakva konfiguracija sugerira da inženjeri ciljaju na generiranje ekstremnih razina downforcea, čak i preko 1.800 kilograma koliko proizvodi standardni model Valkyrie. Iako je kvaliteta audio zapisa upitna, prevladava mišljenje da je to zvuk hibridnog V12 pogonskog sklopa. Na snimci se, naime, čuje da se motor s unutarnjim izgaranjem gasi prilikom silaska sa staze, nakon čega se vozilo nastavlja kretati u potpunoj tišini koristeći električni pogon. Spekulira se kako je riječ o unaprijeđenoj verziji Cosworthovog 6,5-litrenog motora koji u trenutnoj konfiguraciji postiže 11.000 okretaja u minuti.

Trenutačni hibridni sustav u modelu Valkyrie isporučuje kombiniranu snagu od 1.160 konjskih snaga, a novi prototip mogao bi to i povećati. Zasad iz Aston Martina nisu izdali službeno priopćenje o prirodi testiranog vozila niti o njegovim tehničkim specifikacijama, pa sve ostaje tek na nagađanjima.

@scubachef1969

Aston Martin test day . Any one no what car this is . #astonmartin #f1 #racecar #project #projectcar

♬ original sound - Scubachef1969

