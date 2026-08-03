Audi RS6 po Srbiji umjesto prikolice vuče – top

Neobičan prizor s jedne ceste iz Srbije hit je na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali u kojem kontekstu bi moderni sportski karavan za sobom umjesto prikolice vukao vojno naoružanje

Društvenim mrežama proširio se video snimljen u Srbiji, koji prikazuje Audi RS6 kako se, naizgled sasvim uobičajeno, uključuje u promet. No, pravi spektakl otkriva se kad pogledate što vuče iza sebe – umjesto prikolice, za njim se kreće vojni top u punoj veličini.

Prema viđenome, najvjerojatnije se radi o sovjetskom protuoklopnom topu MT-12, kalibra 100 mm, cijevi dulje od šest metara, na vlastitim kotačima, namijenjenome uništavanju tenkova. Nalazio se u arsenalu vojske bivše države, no nikad nije bio osmišljen kao dodatna oprema za moderne sportske karavane.

Šta imaš od dodatne opreme? pic.twitter.com/Lrx31AShi7 — 𝔫𝔢𝔦𝔷𝔳𝔢𝔯𝔷𝔦𝔟𝔦𝔩𝔦𝔷𝔦𝔯𝔞𝔫𝔞 (@nisam__odavde) August 2, 2026

Međutim, nakon što pogledate video, pa kliknete na neke od ponuđenih linkova, sve postaje jasnije – cijela je priča zapravo viralna reklama za jednu srbijansku kompaniju koja se bavi izradom raznih autodijelova, poput spojlera, splittera i body kitova od ugljičnih vlakana. Na svojem Instagram profilu objavili su još jednu snimku spomenutog Audija s topom, a navode da je riječ o replici oružja u privatnom posjedu te da je sve snimano u kontroliranim uvjetima.