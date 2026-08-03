Audi RS6 po Srbiji umjesto prikolice vuče – top
Neobičan prizor s jedne ceste iz Srbije hit je na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali u kojem kontekstu bi moderni sportski karavan za sobom umjesto prikolice vukao vojno naoružanje
Društvenim mrežama proširio se video snimljen u Srbiji, koji prikazuje Audi RS6 kako se, naizgled sasvim uobičajeno, uključuje u promet. No, pravi spektakl otkriva se kad pogledate što vuče iza sebe – umjesto prikolice, za njim se kreće vojni top u punoj veličini.
Prema viđenome, najvjerojatnije se radi o sovjetskom protuoklopnom topu MT-12, kalibra 100 mm, cijevi dulje od šest metara, na vlastitim kotačima, namijenjenome uništavanju tenkova. Nalazio se u arsenalu vojske bivše države, no nikad nije bio osmišljen kao dodatna oprema za moderne sportske karavane.
Međutim, nakon što pogledate video, pa kliknete na neke od ponuđenih linkova, sve postaje jasnije – cijela je priča zapravo viralna reklama za jednu srbijansku kompaniju koja se bavi izradom raznih autodijelova, poput spojlera, splittera i body kitova od ugljičnih vlakana. Na svojem Instagram profilu objavili su još jednu snimku spomenutog Audija s topom, a navode da je riječ o replici oružja u privatnom posjedu te da je sve snimano u kontroliranim uvjetima.