Bježao policiji pa preletio preko ceste i drugog automobila

Ured lokalnog šerifa objavio je videosnimku potjere za 44-godišnjim vozačem, koji je nakon dramatičnog bijega i leta vozilom preko prometnice u konačnici uhićen uz upotrebu elektrošokera

Iz ureda šerifa okruga Fond du Lac u Wisconsinu objavili su nevjerojatnu snimku policijske potjere, a ona prikazuje automobil jednog osumnjičenika kako leti iznad prometnice. Incident se dogodio u subotu, 9. svibnja, u jutarnjim satima, nakon što je državna patrola Wisconsina zaustavila vozilo. S obzirom na to da je za vozačem bila raspisana aktivna potjernica, policajac je odmah zatražio pojačanje.

Bjegunac i "kaskader"

Dolaskom zamjenika šerifa i još jednog pripadnika državne patrole, osumnjičeni vozač naglo je ubrzao i pobjegao s mjesta gdje je bio zaustavljen, čime je otpočela potjera. Vozeći velikom brzinom prema izlazu na susjednu ulicu, automobil bjegunca je sletio u jarak, udario u nasip te doslovno preletio iznad poprečne ceste i nadolazećeg vozila – na što su i policajci reagirali uzvikom čuđenja.

Vozilo se nakon "kaskaderskog" leta konačno zaustavilo na polju s druge strane ulice, čime je završena potjera duga više od sedam kilometara. Vozač, 44-godišnjak iz Milwaukeeja, izašao je iz teško oštećenog automobila i pokušao pobjeći pješice. Policijski službenici ubrzo su ga svladali uz upotrebu elektrošokera i priveli.

U nastavku donosimo video cijele potjere, a let preko ceste možete pogledati od 2:15 minuta.