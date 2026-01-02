Brza reakcija vozača spasila ga od nesreće na zaleđenoj cesti

Zahvaljujući prisebnosti vozača opasno proklizavanje na snijegom zametenoj cesti završilo je bez materijalne štete i ozlijeđenih, a bliski susret iz Kine snimljen je dashcamom

U gradu Hohhotu, smještenom u kineskoj regiji Unutrašnja Mongolija, nedavno je kamerom iz vozila zabilježen potencijalno opasan prometni incident, koji je samo zahvaljujući izvrsnoj reakciji vozača prošao bez posljedica. Uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta i snijega na kolniku, teško teretno vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera iznenada je izgubilo kontrolu i počelo nekontrolirano proklizavati.

Situacija je bila kritična jer je kamion, zbog gubitka trenja, postao neupravljiv na nizbrdici, prijeteći izravnim sudarom. Vozač automobila, iz kojeg je incident i snimljen dashcam kamerom, u trenutku je procijenio opasnost te donio neuobičajenu, ali ključnu odluku – prebacio je mjenjač u rikverc kako bi izbjegao nalet kamiona. Ovaj je, pak, napravio piruetu no nasreću bez težih posljedica.