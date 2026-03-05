Dva nespretna incidenta s benzinske snimljena u samo pola minute

Kratki videozapis iz Gruzije prikazuje nevjerojatan slijed nespretnih događaja na benzinskoj postaji, gdje su obične radnje poput točenja goriva rezultirale komičnim nezgodama, jedna za drugom

Autonet.hr četvrtak, 5. ožujka 2026. u 00:19

U glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, krajem siječnja zabilježen je nesvakidašnji prizor na lokalnoj benzinskoj postaji – koji pokazuje da loša sreća rijetko dolazi sama. Snimka započinje trenutkom u kojem vozač motocikla priprema svoju akcijsku kameru za snimanje, no mirnu rutinu na benzinskoj postaji prekida incident na susjednom točioniku.

Jedna glupost za drugom

Vozač plavog automobila, vidljiv u pozadini kadra, nalijeće na prometni čunj postavljen na kolniku. Nakon što mu je motociklist signalizirao, djelatnik benzinske rješava taj problem, no samo koji trenutak potom započinje novi "show". Očito zaboravivši da mu je crijevo pumpe još uvijek pričvršćeno za vozilo, vozač s drugog točionika kreće s mjesta.

Cijela snimka, kraća od minute, završava s nevjericom motociklista, koji se čudi rijetko viđenoj kombinaciji nespretnosti i činjenici da je sve uspio snimiti. Iako su incidenti na benzinskim postajama potencijalno opasni, ovaj je niz nespretnih okolnosti prošao bez težih posljedica, ali uz određenu materijalnu štetu na opremi postaje – ne računajući narušeni ponos uključenih vozača.

