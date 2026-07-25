Električni Porsche projurio ispod najvećeg zrakoplova na svijetu

Inženjeri Stratolauncha i Porschea udružili su snage u pustinji Mojave kako bi izveli dosad neviđeni izazov – prolazak električnog automobila ispod najvećeg zrakoplova na svijetu u trenutku uzlijetanja

U pustinji Mojave, na prostoru istoimene zrakoplovne i svemirske luke, izveden je nesvakidašnji inženjerski i vozački pothvat koji je spojio naprednu zrakoplovnu tehnologiju i vrhunske automobilske performanse. Središnji akteri ove misije bili su najveći zrakoplov na svijetu po rasponu krila, nazvan "Roc" tvrtke Stratolaunch, te prototip novog električnog vozila Porsche Cayenne Turbo Electric.

Neviđen pothvat

Izvorna zamisao proizašla je iz radoznalosti i aerodinamičkih proračuna inženjera koji su uočili specifičnu zonu smirenog zraka iza stajnog trapa zrakoplova, smještenu unutar inače iznimno burne zone mlaznog potiska i turbulencija. Da bi se potvrdila teorija o mogućnosti prolaska automobila ispod zrakoplova pri uzletu i slijetanju, bilo je potrebno vozilo iznimnih specifikacija.

Zahtjevi su obuhvaćali golemu snagu, besprijekornu stabilnost i sposobnost ubrzanja iznad 257 km/h kako bi se nadmašila brzina polijetanja zrakoplova. Model Porsche Cayenne Turbo Electric pokazao se kao idealan kandidat s ukupno 1.139 konjskih snaga (850 kW), ubrzanjem od 0 do 100 km/h za oko 2,4 sekunde te sustavom aktivne aerodinamike.

Zrakoplov Roc, izrađen od kompozitnih materijala i dizajniran kao lansirna platforma za svemirske letjelice te hipersonična ispitivanja, odlikuje se rasponom krila od 117,3 metra i čak šest moćnih motora. Unatoč tome, višemjesečni proračuni pokazali su da postoji siguran prostor kretanja ispod letjelice. Za upravljačem Porschea bio je bivši tvornički vozač Porschea i utrka izdržljivosti Patrick Long, koji je morao održavati precizan položaj automobila u odnosu na stajni trap zrakoplova.

Polijetanje i slijetanje uz automobil

Tijekom samog uzlijetanja, nakon što su svih šest motora zrakoplova postigli punu snagu, Long je aktivirao način rada Boost. Vozilo je zadržalo stabilnost unatoč snažnom zvuku i turbulencijama motora, a u trenutku odvajanja zrakoplova od tla automobil je postigao brzinu veću od 273,5 km/h. Sigurno zaustavljanje pri kraju piste omogućile su opcijske ugljično-keramičke kočnice.

Nakon uspješno izvedenog prvog leta, tim je testirao i manevar pratećeg vozila prilikom slijetanja, što je praksa inspirirana postupcima američkog ratnog zrakoplovstva kod prizemljenja zrakoplova Lockheed U-2. Cayenne je ubrzao i točno tempirao ulazak u zonu ispod zrakoplova Roc dok se letjelica približavala pisti. Ukupno su izvedena dva uzlijetanja i dva slijetanja bez ikakvih oštećenja na vozilu, a sve je dokumentirano i u atraktivnom videu.