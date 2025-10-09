Hrabrost ili ludost? Motociklist pretjecao kamion na stražnjem kotaču

Snimka s dashcam kamere jednog vozača u Dalmaciji zabilježila je nevjerojatan primjer ludosti na cesti – vozač motocikla pretjecao je kamion, gotovo uletio u škare, a potom ga "digao na zadnji"

Na Facebook stranici Dashcam Croatia objavljena je snimka koja ledi krv u žilama. U sasvim običnim uvjetima vožnje, negdje u Dalmaciji, na cesti koja nalikuje popularnoj magistrali, dogodila se uobičajena situacija. Kamion je stvorio kolonu, koja se kretala nešto sporije, a onda je – također ništa čudno – jedan motociklist odlučio prestići ga.

Učinio je to prilično brzo, izravno pred vozačem koji je pod svojim vjetrobranom imao dashcam kameru, pa je pretjecanje i zabilježio. U tom trenutku, kao da je znao da ga se snima, motociklist je odlučio pokazati mišiće ili izbaciti svoju frustraciju sporom vožnjom, to vjerojatno nikad nećemo saznati. Trenutak prije nego je dovršio pretjecanje, podigao je motocikl na stražnji kotač. Hrabro? Sigurno. Ludo i opasno? Još sigurnije.

Pogledajte video u nastavku – on najbolje govori o ovom riskantnom potezu motociklista.