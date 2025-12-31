Hrpa krumpira uspjela je zaustaviti luksuzni BMW

Tijekom nedavnih prosvjeda europskih poljoprivrednika u Bruxellesu jedan je vozač BMW-a bezuspješno pokušao proći kroz raskrižje prekriveno tonama krumpira, a incident je postao hit na TikToku

Nesvakidašnji incident zabilježen je ranije ovog mjeseca tjedna na ulicama Bruxellesa, gdje je crni BMW serije 4 Gran Coupe postao žrtvom neuobičajene barikade. Naime, lokalni su poljoprivrednici u sklopu svojeg prosvjeda prekrili jedno od gradskih raskrižja golemom količinom sirovih krumpira, čime su paralizirali promet za većinu osobnih vozila. To se, pak, ovom vozaču BMW-a nije činilo kao prevela prepreka.

Uzaludni pokušaji izvlačenja

Snimka s društvenih mreža prikazuje trenutak u kojem vozač, unatoč očigledno neprohodnom terenu, odlučio nastaviti vožnju. Iako je prvih nekoliko metara uspio kliziti preko skliske površine, vozilo je ubrzo izgubilo trakciju. Prednji kotači počeli su proklizavati, a luksuzna limuzina ostala je nepomična usred gomile poljoprivrednih proizvoda.

Vozač je u više navrata pokušao pokrenuti automobil naprijed i nazad, ali bez uspjeha. Nedostatak pogona na sve kotače (xDrive) u ovim se uvjetima pokazao presudnim, jer su gume samo dublje tonule u sklisku masu. Nije poznato kako je vozilo na kraju uklonjeno s lokacije, no snimka je brzo postala viralna kao simbol sraza urbane svakodnevice i poljoprivrednog bunta.