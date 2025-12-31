Hrpa krumpira uspjela je zaustaviti luksuzni BMW

Tijekom nedavnih prosvjeda europskih poljoprivrednika u Bruxellesu jedan je vozač BMW-a bezuspješno pokušao proći kroz raskrižje prekriveno tonama krumpira, a incident je postao hit na TikToku

Autonet.hr srijeda, 31. prosinca 2025. u 15:43
📷 @parismatch / TikTok screenshot
@parismatch / TikTok screenshot

Nesvakidašnji incident zabilježen je ranije ovog mjeseca tjedna na ulicama Bruxellesa, gdje je crni BMW serije 4 Gran Coupe postao žrtvom neuobičajene barikade. Naime, lokalni su poljoprivrednici u sklopu svojeg prosvjeda prekrili jedno od gradskih raskrižja golemom količinom sirovih krumpira, čime su paralizirali promet za većinu osobnih vozila. To se, pak, ovom vozaču BMW-a nije činilo kao prevela prepreka.

Uzaludni pokušaji izvlačenja

Snimka s društvenih mreža prikazuje trenutak u kojem vozač, unatoč očigledno neprohodnom terenu, odlučio nastaviti vožnju. Iako je prvih nekoliko metara uspio kliziti preko skliske površine, vozilo je ubrzo izgubilo trakciju. Prednji kotači počeli su proklizavati, a luksuzna limuzina ostala je nepomična usred gomile poljoprivrednih proizvoda.

Vozač je u više navrata pokušao pokrenuti automobil naprijed i nazad, ali bez uspjeha. Nedostatak pogona na sve kotače (xDrive) u ovim se uvjetima pokazao presudnim, jer su gume samo dublje tonule u sklisku masu. Nije poznato kako je vozilo na kraju uklonjeno s lokacije, no snimka je brzo postala viralna kao simbol sraza urbane svakodnevice i poljoprivrednog bunta.

@parismatch

Lors d’une manifestation d’agriculteurs contre les politiques de l’Union européenne, des tonnes de pommes de terre ont été déversées dans les rues de Bruxelles. Une BMW s’est retrouvée embourbée dans les patates, image devenue virale et symbole de la colère du monde agricole. #onregardequoi #actu #bruxelles #agriculture #manifestation

♬ son original - Paris Match


Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi