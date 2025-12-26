Htio se pohvaliti samovozećom Teslom, a Model 3 ga odvezao izravno u sudar

U Kini je zabilježen incident s Teslinim sustavom autonomne vožnje FSD (naziva se Full Self-Driving iako ne omogućava punu autonomiju), a najbizarnije u cijeloj priči jest to što je slučaj bio prenošen uživo na društvenoj mreži Douyin, lokalnoj verziji TikToka. Vozač Teslinog Modela 3 prenosio je vožnju s ciljem demonstracije sposobnosti Teslinog autonomnog sustava, pa mu je prepustio da samostalno upravlja vozilom i sve snimao.

U ironičnoj igri sudbine, nedugo zatim Model 3 je autonomno prešao na susjednu voznu traku i tamo naletio na vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Sve to vidjeli su korisnici društvene mreže, a možete vidjeti i vi u nastavku.

Tesla je ranije ove godine u Kini lansirala svoju razinu 2 sustava za pomoć vozaču, no lokalni su regulatori ubrzo prisilili kompaniju da promijeni naziv tog sustava jer su procijenili da on ne odražava stvarne mogućnosti tehnologije. Kao što vidimo, bili su u pravu. Iako ga Tesla oglašava kao FSD, sustav i dalje zahtijeva neprestani nadzor vozača.

Nakon incidenta pojavila su se pitanja o tome je li FSD sustav doista bio aktivan u trenutku sudara. Originalni prijenos uživo nije bio pretjerano gledan, a vozač isprva nije želio objaviti snimku same nesreće, tvrdeći da traži izravnu odštetu od Tesle. Ipak, naknadno je objavio snimku koja je postala viralna na društvenim mrežama. Ona jasno pokazuje da je sustav bio aktivan te da je inicirao prestrojavanje u pogrešan smjer.

Zanimljiv aspekt priče je i širenje dezinformacija nakon nesreće, u čemu je sudjelovao i Grok, chatbot istog vlasnika, Elona Muska. Umjetna inteligencija je pogrešno tvrdila da je sudar bio "insceniran" te da je vozač upravljao vozilom ručno, unatoč dokazima koji govore suprotno. Iz Tesle inače redovito ističu da ne snose odgovornost za postupke sustava autonomne vožnje, a vozač je naposljetku ipak objavio videozapis koji. Srećom, nitko od sudionika ove nesreće nije zadobio teže ozljede.