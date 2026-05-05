Instalirali barijere za povećanu sigurnost, izazvali kaos

Na kineskim gradskim prometnicama zabilježeni su nesvakidašnji prizori koji dovode u pitanje učinkovitost postavljenih mjera za smirivanje prometa. Videozapis koji se ovih dana proširio društvenim mrežama prikazuje niz automobila i skutera koji se pokušavaju probiti kroz iznimno uske prolaze omeđene crno-žutim stupićima. Umjesto da osiguraju nesmetan i sporiji protok vozila, ove barijere prisiljavaju vozače na rizične manevre koji često rezultiraju izravnim fizičkim kontaktom s preprekom.

Snimka dokumentira trenutke u kojima vozila stružu o rubove barijera, ostavljajući vidljiva oštećenja na karoseriji. Sami stupići, koji su trebali služiti kao preventivna mjera za smanjenje brzine i sprječavanje nesreća, nalaze se u derutnom stanju. Vidljiva su znatna oštećenja na betonu i oguljena boja – što svjedoči o učestalim i snažnim udarcima vozila koja svakodnevno prolaze tim putem.

Viralnost videa na društvenim mrežama ukazuje na opće nezadovoljstvo ovakvim tehničkim rješenjima. Gledatelji u komentarima primjećuju kako uska grla stvorena ovim mjerama ne postižu željeni učinak smirivanja prometa, već generiraju dodatni stres i nepotrebne troškove popravaka. Video montaža zorno ilustrira kako loše planirana infrastruktura može imati suprotan učinak od onoga koji je inicijalno bio zamišljen. Točna lokacija, kao ni točno vrijeme nastanka snimki nisu javno poznati. Ipak, vizualni dokazi o stanju stupića jasno ukazuju na to da problem nije od jučer, već se radi o lokaciji na kojoj su incidenti postali svakodnevna pojava.