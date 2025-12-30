Je'l pošao il' došao? Zavario dva prednja kraja automobila i tako se vozi

Jedan je Amerikanac transformirao dva stara monovolumena u jedinstveno vozilo spajanjem njihovih prednjih dijelova, šireći smijeh i izazivajući čuđenje gdje god da se pojavi

Autonet.hr utorak, 30. prosinca 2025. u 16:32
📷 USA Today / YouTube screenshot
USA Today / YouTube screenshot

Zach Sutton, entuzijast iz Detroita, odlučio je podići pojam automobilskih "uradi sam" projekata na novu razinu stvorivši vozilo koje prkosi svim standardima i pravilima. Koristeći svoje vještine zavarivanja, Sutton je doslovno prepilio dva prilično stara monovolumena na pola te spojio njihove prednje dijelove u jednu cjelinu. Kako sam navodi, motivacija iza ovog neobičnog pothvata bila je želja za projektom koji je kreativniji od standardnih popravaka automobila, ali i potreba za uvođenjem malo "pozitivne ludosti" u današnji svijet.

Projekt "Bak2Bak"

Donorski automobili u ovom su projektu, nazvanome "Bak2Bak", bili Dodge Caravan iz 1993. i Plymouth Grand Voyager iz 1991. godine, oba zasnovana na istoj Chryslerovoj platformi. Za pogon je zaslužan također Chryslerov 3,3-litreni standardni V6 snage 150 KS, postavljen u crnom prednjem dijelu vozila. Drugi dio i dalje je opremljen volanom i može skretati, što omogućava i razne akrobacije u vožnji, no "suvozač" straga ne može dodavati gas ili kočiti.

Iako priznaje da je vozilo u biti besmisleno, autor projekta naglašava da je njegov glavni cilj postignut – uveseljavanje okoline. "Ima puno loše gluposti na svijetu, mislim da nam treba više ove dobre", zaključio je Sutton dok je ponosno demonstrirao svoj rad za USA Today.

📷 USA Today / YouTube screenshot
USA Today / YouTube screenshot

Reakcije javnosti na ovaj simetrični metalni hibrid variraju od potpune zbunjenosti do nekontroliranog smijeha. Sutton ističe da mu je svakodnevna vožnja postala pravi spektakl jer vozači u prolazu često posežu za mobitelima kako bi zabilježili ovaj prizor, dok se drugi jednostavno ne mogu prestati smijati. Unatoč bizarnom izgledu, priznaje da je upravljanje vozilom ostalo vjerno originalu – opisuje ga kao tromo i "mekano", baš onako kako bi se očekivalo od Chryslerovog monovolumena iz 1993. godine.



