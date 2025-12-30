Je'l pošao il' došao? Zavario dva prednja kraja automobila i tako se vozi
Jedan je Amerikanac transformirao dva stara monovolumena u jedinstveno vozilo spajanjem njihovih prednjih dijelova, šireći smijeh i izazivajući čuđenje gdje god da se pojavi
Zach Sutton, entuzijast iz Detroita, odlučio je podići pojam automobilskih "uradi sam" projekata na novu razinu stvorivši vozilo koje prkosi svim standardima i pravilima. Koristeći svoje vještine zavarivanja, Sutton je doslovno prepilio dva prilično stara monovolumena na pola te spojio njihove prednje dijelove u jednu cjelinu. Kako sam navodi, motivacija iza ovog neobičnog pothvata bila je želja za projektom koji je kreativniji od standardnih popravaka automobila, ali i potreba za uvođenjem malo "pozitivne ludosti" u današnji svijet.
Projekt "Bak2Bak"
Donorski automobili u ovom su projektu, nazvanome "Bak2Bak", bili Dodge Caravan iz 1993. i Plymouth Grand Voyager iz 1991. godine, oba zasnovana na istoj Chryslerovoj platformi. Za pogon je zaslužan također Chryslerov 3,3-litreni standardni V6 snage 150 KS, postavljen u crnom prednjem dijelu vozila. Drugi dio i dalje je opremljen volanom i može skretati, što omogućava i razne akrobacije u vožnji, no "suvozač" straga ne može dodavati gas ili kočiti.
Iako priznaje da je vozilo u biti besmisleno, autor projekta naglašava da je njegov glavni cilj postignut – uveseljavanje okoline. "Ima puno loše gluposti na svijetu, mislim da nam treba više ove dobre", zaključio je Sutton dok je ponosno demonstrirao svoj rad za USA Today.
Reakcije javnosti na ovaj simetrični metalni hibrid variraju od potpune zbunjenosti do nekontroliranog smijeha. Sutton ističe da mu je svakodnevna vožnja postala pravi spektakl jer vozači u prolazu često posežu za mobitelima kako bi zabilježili ovaj prizor, dok se drugi jednostavno ne mogu prestati smijati. Unatoč bizarnom izgledu, priznaje da je upravljanje vozilom ostalo vjerno originalu – opisuje ga kao tromo i "mekano", baš onako kako bi se očekivalo od Chryslerovog monovolumena iz 1993. godine.