Kamion zapeo u dubrovačkim zidinama, pogledajte kako su ga izvlačili

Tjedan je za jednu ekipu dostavljača u Dubrovniku počeo prilično "veselo". Njihov je kamiončić, naime, bio koji centimetar previsok za prolaz u zidinama, pa je tamo zaglavio. Unutarnja vrata od Ploča, na istočnom ulazu u staru gradsku jezgru Dubrovnika bila su stoga neko vrijeme zatvorena, dok ekipa nije oslobodila kamion iz njih – i to prilično inovativnom metodom.

Hop, hop, hop...

Prema videu koji je na X-u objavio dubrovački turistički vodič Ivan Vuković, vidimo da su "majstori" iz kamiona spustili stražnju utovarnu rampu pa je njih četvorica ritmički poskakivalo po njoj, ne bi li malo spustili tovarni sanduk. Iako je video prekinut nakon samo osam sekundi, čini se da je operacija uspjela, odnosno da je prolaz prema Ulici svetog Dominika i tvrđavi Revelin ponovno postao prohodan.