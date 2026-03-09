Kamiondžija "iz prve" okrenuo grdosiju i oduševio promatrače

Kad su slučajno pred sobom vidjeli potez vozača tegljača s prikolicom, koji se bez oklijevanja i usporavanja polukružno okrenuo prema njima, momci iz suprotne trake mogli su samo zapljeskati

Autonet.hr ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 17:00

U kalifornijskom Sacramentu nedavno je zabilježen trenutak vrhunske vozačke vještine. Vozač tegljača s prikolicom izveo je besprijekorno polukružno okretanje, ostavivši u čudu skupinu mladića u automobilu s druge strane raskrižja – iz čijeg vozila i stiže snimka dashcama.

Dok su u svom Chevrolet Camaru čekali zeleno svjetlo, skupina mladića svjedočila je trenutku u kojem se masivni kamion s prikolicom odlučio na polukružno okretanje usred raskrižja. Umjesto očekivanih poteškoća ili blokade prometa, vozač kamiona pokazao je zavidnu preciznost.

Kad je kamiondžija, bez ijednog dodatnog manevra ili vraćanja unatrag, uspio "prelomiti" svoje vozilo i savršeno ga poravnati u suprotnom smjeru, svjedoci događaja nisu mogli suspregnuti svoje emocije. Kabinom su odjeknuli povici odobravanja i glasni spontani pljesak upućen nepoznatom majstoru za volanom. Snimka je nastala 18. siječnja.

