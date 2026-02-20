Kaos u 45 sekundi: vožnja stvarno nije za svakoga

Nadzorne kamere zabilježile su nesvakidašnji niz pogrešaka vozača koji je, neopreznim kretanjem i penjanjem na nogostup, u manje od minute prouzročio više incidenata

Autonet.hr petak, 20. veljače 2026. u 17:15

Snimka nadzorne kamere koja se ovih dana proširila društvenim mrežama prikazuje seriju opasnih i neobjašnjivih poteza vozača starije Toyote RAV4 na prometnom raskrižju. Ovaj "cirkus" je započeo kad je vozač uletio u raskrižje i oduzeo prednost bijelom SUV-u, čiji je vozač bio prisiljen naglo kočiti kako bi izbjegao sudar. Potom je "majstor" s Toyotom nastavio s rizičnim manevrima te, naglo ubrzao i završio na nogostupu s druge strane ceste, za dlaku izbjegavši rasvjetni stup.

Kako bi se izvukao iz te neugodne situacije, nespretni je vozač odlučio vratiti se na cestu – ubacio je u rikverc i, logično, dao pun gas, pa naletio na nadolazeće vozilo, koje je pak odbačeno na trećeg nesretnika. Razlozi ovakvog suludog ponašanja u prometu, bilo da je riječ o zdravstvenom stanju, utjecaju opijata ili ekstremnom neiskustvu, zasad ostaju nepoznati.

Nama ostaje tek bizarna snimka cijelog incidenta – pogledajte je u nastavku i pokušajte izbrojati sve pogreške koje je vozač Toyote uspio napraviti u 45 sekundi.

🕶️ Obogatite svoj doživljaj uz Samsung Vision AI

-39%

4K OLED TV SAMSUNG QE65S90FATXXH

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2+3 godine

1399 € 2299 € Kupi

📽️ LG OLED - Vrhunska slika i pametne funkcije

-150€

4K OLED TV LG OLED65C51LA

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, webOS Smart TV, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x3, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1499 € 1649 € Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-25%

Bluetooth slušalice SONY WHULT900NB.CE7

Bežične slušalice, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 40 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC), ULT Bass Boost, SBC/AAC/LDAC kodeci, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 30 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i torbicu za nošenje, jamstvo 2 godine.

149 199 Kupi

🎬 Filmski 4K QLED doživljaj doma

-40€

4K QLED TV PHILIPS 75PUS8510/12

Dijagonala 75" (190 cm), Ultra HD 3840 x 2160, TITAN OS, Ambilight TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, Dolby Atmos, HDMI x3, USB x2, jamstvo 2 godine

759 799 Kupi

🎬 Prijenosan kino doživljaj u trenu

-25%

Prijenosni projektor XGIMI ELFIN FLIP

1080p Full HD rezolucija (1920 × 1080), 600 ISO lumena svjetline, HDR10 podrška, Android TV, ugrađeno postolje s 150° rotacijom, ugrađeni Netflix, HDMI x1, USB x1, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.1, 2 × 3W zvučnici, masa 1.18 kg

329 439 Kupi

👁️ Savršena slika iz svakog kuta

-38%

4K OLED TV SONY K65XR8APAEP

Dijagonala 65" (164 cm), 4K OLED 3840 × 2160, Google TV, HDR10 / HLG / Dolby Vision, HDMI 2.1 ×4 (4K120, VRR, ALLM), USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Acoustic Surface Audio+, jamstvo 2 godine

1599 2599 Kupi

🎮 144 Hz brzina za vrhunsku preciznost

-38%

4K QLED TV HISENSE 65E7Q PRO

Dijagonala 65" (165 cm), 4K UHD 3840 × 2160, QLED Pro, VIDAA OS, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, Dolby Vision & Dolby Atmos, jamstvo 2+3 godine

549 899 Kupi

🔥 150 W snažan zvuk za svaku zabavu

-33%

Bluetooth zvučnik PANASONIC SC-BMAX10E-K

150 W snage, dvostruki wooferi + tweeteri, Bluetooth 5.0, USB (Play & Charge), AUX i optički ulaz, mic & guitar IN, višebojna rasvjeta, do 15 h baterije, ugrađena ručka

165 249 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi