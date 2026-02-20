Kaos u 45 sekundi: vožnja stvarno nije za svakoga

Nadzorne kamere zabilježile su nesvakidašnji niz pogrešaka vozača koji je, neopreznim kretanjem i penjanjem na nogostup, u manje od minute prouzročio više incidenata

Snimka nadzorne kamere koja se ovih dana proširila društvenim mrežama prikazuje seriju opasnih i neobjašnjivih poteza vozača starije Toyote RAV4 na prometnom raskrižju. Ovaj "cirkus" je započeo kad je vozač uletio u raskrižje i oduzeo prednost bijelom SUV-u, čiji je vozač bio prisiljen naglo kočiti kako bi izbjegao sudar. Potom je "majstor" s Toyotom nastavio s rizičnim manevrima te, naglo ubrzao i završio na nogostupu s druge strane ceste, za dlaku izbjegavši rasvjetni stup.

Kako bi se izvukao iz te neugodne situacije, nespretni je vozač odlučio vratiti se na cestu – ubacio je u rikverc i, logično, dao pun gas, pa naletio na nadolazeće vozilo, koje je pak odbačeno na trećeg nesretnika. Razlozi ovakvog suludog ponašanja u prometu, bilo da je riječ o zdravstvenom stanju, utjecaju opijata ili ekstremnom neiskustvu, zasad ostaju nepoznati.

Nama ostaje tek bizarna snimka cijelog incidenta – pogledajte je u nastavku i pokušajte izbrojati sve pogreške koje je vozač Toyote uspio napraviti u 45 sekundi.