Katapultiranje baterije: bizarno kinesko rješenje protiv požara na električnim autima

Kinezi su demonstrirali tehnologiju koja u slučaju pregrijavanja ispaljuje bateriju iz vozila s ciljem zaštite putnika. Prvi video ipak otvara više pitanja nego što nudi odgovora

Autonet.hr petak, 26. rujna 2025. u 05:45

Kineski centar za tehnička istraživanja i popravke vozila, u suradnji s tamošnjom tvrtkom Joyson Electronics, predstavio je neobično rješenje za ono što javnost, relativno neopravdano, smatra problemom električnih vozila – požare baterija. Na nedavno održanoj demonstraciji prikazana je nova tehnologija testno ugrađena na modelu Chery iCar 03. Predstavljeni sustav aktivira se u slučaju da otkrije toplinski bijeg u bateriji i njezino pregrijavanje, a potom aktivira mehanizam za izbacivanje baterije iz podnice vozila. Tako katapultirana baterija izlijeće na udaljenost između tri i šest metara unutar samo jedne sekunde od trenutka detekcije opasnosti.

Leteća baterija

Ideja ove inovacije jest udaljiti bateriju od putnika i vozila prije nego što se ona samozapali. Tehnologija funkcionira pomoću plinskog pirotehničkog sustava, na sličan način kako se aktiviraju zračni jastuci. U pokaznom videu, koji su prenijeli kineski mediji i koji je postao viralan na društvenoj mreži Weibo, moguće je vidjeti sustav na djelu, tj. na koji je način baterija uz eksploziju izbačena iz vozila.

Iako je cilj ove tehnologije povećati sigurnost putnika, ona otvara i niz pitanja. Primjerice, kako bi funkcioniralo takvo nekontrolirano i nasilno izbacivanje baterije, teške i do nekoliko stotina kilograma, pri velikoj brzini. Isto tako, "projektil" izbačen iz podnice predstavljao bi iznimnu opasnost za pješake, ostala vozila u prometu i sve što mu se nađe na putu.

 

Detaljnih informacija sa strane izumitelja nema, stoga se tek nagađa da bi, ako ova tehnologija ikada uđe u serijsku proizvodnju, morala biti popraćena dodatnim sustavima poput kamera i radara. Njihova zadaća bila bi osigurati da se baterija ne ispali prema drugim sudionicima u prometu ili objektima. Do tada, imamo tek prvi video ove "James Bond" tehnologije u akciji.



