Kineski SUV Zongheng G700 poput amfibije prešao rijeku Jangce široku 1,2 km

Jetour Zongheng G700, SUV vozilo tvrtke Chery, ušao je u povijest kao prvi automobil te kategorije koji je uspješno prešao 1,2 km široku rijeku, demonstrirajući naprednu amfibijsku tehnologiju

Autonet.hr utorak, 21. listopada 2025. u 14:30
📷 Chery
Chery

Jetour Zongheng G700, SUV proizveden pod krovom poznatog kineskog proizvođača vozila Chery, postao je prvi SUV u povijesti koji je uspješno prešao rijeku Jangce. Ovaj se pothvat dogodio 16. listopada, s polaskom s trajektnog terminala Wuhuu, gdje se ujedno nalazi i sjedište Cheryja.

Amfibijsko putovanje ukupno je bilo dužine 1.480 metara, odvelo je automobil preko najmoćnije kineske rijeke, a završeno je za (samo) 22 minute. Vozilo je prešlo preko otprilike 1,2 kilometra širine vodene površine, uspješno se noseći sa strujama brzine do 10 km/h. Tijekom prelaska, SUV je održavao stabilan plutajući položaj i kretao se brzinom od oko 7 km/h prije nego što je sigurno stigao na trajektni terminal s druge strane rijeke.

Demo amfibijske tehnologije

Uspješan prelazak preko rijeke omogućen je specifičnim tehnološkim rješenjima modela Zongheng G700. Vozilo je opremljeno bešavnom, obojenom karoserijom bez otvora, sustavom aktivne cirkulacije zraka te 800-voltnim pogonskim sustavom sa silicij-karbidnom baterijom.

Preciznu kontrolu nad vozilom i ravnotežu tijekom kretanja vodom osiguravao je žiroskop sa šest osi, koji je kontinuirano prilagođavao položaj vozila.

Zongheng G700 inače je pozicioniran kao veliki luksuzni plug-in hibridni terenski SUV, s mogućnošću urona u vodu do dubine jednog metra, u kojoj može ostati do 40 minuta. Pokreće ga 2.0-litreni benzinski turbo motor snage 208 KS s 340 Nm okretnog momenta. Ukupna snaga hibridnog sustava, kad se pribroje i "konji" elektromotora, iznosi 751 KS uz 795 Nm okretnog momenta. Od nule do 100 km/h ubrzava za 4,6 sekundi, dok mu je najviša brzina deklarirana na 180 km/h.

Opremljen je čak 100-litarskim rezervoarom goriva te CATL-ovom baterijom kapaciteta 34 kWh, koja mu omogućava električni doseg od 150 km. S punim spremnikom i baterijom ima domet od 1.400 km. Na kineskom će tržištu biti dostupan u četiri konfiguracije, s cijenama u rasponu od približno 42.000 do 52.000 eura.

📷 Chery
Chery

