Kod Šibenika vozila kilometrima na felgama, uhićena je

Na cesti između Šibenika i Lozovca vozači su ove nedjelje snimili nevjerojatan prizor – Renault Clio kako vozi bez obje desne gume. Iz policije su, nakon što se snimka pojavila, poručili da je vozačica uhićena

Društvenim mrežama ove nedjelje vrlo se brzo proširila snimka, a potom i nekoliko fotografija s ceste između Šibenika i Lozovca. Na njoj Renault Clio vozi nagnut na desnu stranu, a oko njega frcaju iskre. Pozorniji pogled otkriva da na automobilu nedostaju – obje desne gume. Felge su u trenutku snimanja videa već dobro ostrugane, što upućuje na zaključak da je ovakva vožnja dugo trajala.

Potom se pojavila informacija i da je jadni Clio na ovaj način prešao i nekoliko kilometara, pritom i kroz tunele, a da bi priča bila zaokružena, vozilo je cijelo vrijeme imalo i otvoren prtljažnik. Doznalo se i da je za volanom bila vozačica, no zašto se upustila u ovakvu avanturu i kako joj je automobil ostao bez guma, isprva nije objašnjeno.

"Žena je uhićena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa", poručili su za Morski HR iz Šibenske policije.



NADOPUNA: Priopćenje PU šibensko-kninske

Jučer, 5. listopada u 12.20 sati u Dubravi kod Šibenika policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik zaustavili su osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka bez prednjih i zadnjih desnih pneumatika s kojim je upravlja 42-godišnja hrvatska državljanka.



Izvršenom kontrolom je utvrđeno da vozačica upravlja vozilom za vrijeme dok joj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije te uz prisutnosti alkohola u organizmu od 1,27 g/kg.



Zbog sumnje da vozilom upravlja i pod utjecajem droga ili lijekova policijski službenici su vozačici ponudili testiranje na prisutnost droge u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je izričito odbila ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.



Vozačica je uhićena zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je tijekom današnjeg dana uz optužni prijedlog dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.



U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, ukupna novčana kazna u iznosu od 2240,0 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci.



Sud je vozačici odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je ista predana u zatvor u Šibeniku.