Koliko krugova po rotoru možete napraviti u 24 sata? Ovi youtuberi imaju odgovor

Ekipa YouTube kanala Airborne Entertainment u 24 sata odvozila je 1.891 krug u kružnom toku, prešavši pritom gotovo 800 kilometara. Tijekom tog pothvata suočili su se s brojnim zadacima i izazovima

Dvojica youtubera s američkog kanala Airborne Entertainment, koji ima nešto preko 67 tisuća pretplatnika, uspješno su dovršila neobičan izazov izdržljivosti automobila i vozača. Proveli su, naime, puna 24 sata vozeći automobil isključivo unutar jednog lokalnog kružnog toka. Za ovaj pothvat koristili su vozilo Dodge Charger, koje je već na početku testa imalo specifično oštećenje – nedostajao mu je stražnji prozor, što je samo dodalo težinu njihovom zadatku.

Do granica izdržljivosti

Cilj je bio provjeriti granice vlastite i izdržljivosti automobila, a kako bi izazov učinili zanimljivijim, svakih 200 odvoženih krugova morali su izvršiti jedan nasumično izvučeni zadatak. Ovi zadaci služili su kao svojevrsne "kazne", pa su tako primjerice odvoziti morali 50 krugova sa zatvorenim prozorima i upaljenim grijanjem, a nešto kasnije tijekom noći jedan su krug obavili i vozeći unatrag. Bilo je tu još zabavnih izazova – jedan krug trčati oko kružnog toka, pa čak i pokušati ispeći odreske umotane u foliju na ispušnoj grani motora. Jedan od zadataka zahtijevao je neprekidno korištenje trube tijekom cijelog kruga, što je na kraju dovelo do njenog kvara.

Osim planiranih izazova, dogodile su se i nepredviđene situacije. U jednom trenutku ostali su bez goriva, koje su morali doliti u spremnik dok se automobil i dalje kretao. Njihova prisutnost nije prošla nezapaženo. Susretali su se s lokalnim stanovništvom i prometom, dostavljač im je donio hranu, a u dva sata ujutro besplatne obroke darovali su im i zaposlenici obližnjeg restorana brze hrane. Policiju njihova vožnja, začudo, nije nagnala na intervenciju.

Konačni rezultati

Izazov je priveden kraju nakon točno 24 sata neprestane vožnje. Dvojac je uspio odvoziti impresivnih 1.891 krug, pri čemu su prešli približno 787 kilometara, krećući se isključivo unutar istog kružnog toka i uspješno svladavajući sve prepreke koje su sami sebi postavili. Time su sigurno oborili neke rekorde, ali to im nije bilo na pameti – slava na YouTubeu i zabava bili su im primarni motiv.