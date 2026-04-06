Mali auto, veliki snovi: Fiat Seicento umislio da je šleper

Maleni Fiat Seicento je zauzeo skoro pola parkirališta, a netko ga je pritom i snimio kako se "stručno" parkira. Komentatori na Facebooku dali su si oduška, ne štedeći vozača

Ponekad vam se sigurno i samima dogodi da naiđete na automobil koji je parkiran preko dva mjesta, što se može dogoditi slučajno, spletom okolnosti ili se pripisuje manjku vozačkih vjeđtina. Nešto rjeđe svjedočite možda i automobilima koje su njihovi nesavjesni vozači parkirali tako da su zauzeli ili nagazili na tri parkirna mjesta, no kad netko uspije zauzeti njih čak četiri – to je pravi raritet, pogotovo ako to učini "grdosijom" od automobila kao što je ovaj o kojem pišemo danas.

Okupirao cijelu općinu

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode redovito objavljuju fotografije pogrešno i bizarno parkiranih vozila, a ovoga puta donose i video "majstorskog" pronalaženja parkirnog mjesta. Snimljen dashcamom, vozač (ili vozačica, nije sasvim vidljivo) stiže svojim malenim Fiatom Seicentom na gotovo prazan parking, pronalazi "idealno" rješenje i izvodi zahtjevan manevar parkiranja – preko četiri parkirna mjesta!

Komentatori ispod videa posebno su bili inspirirani ovim potezom. "Hvala na tutorijalu! Probala sam ovo danas i uspila! Iz tri auta su mi trubili od oduševljenja", piše jedna čitateljica. "Za j**** tetrapak 4 parkirna mjesta", dodaje drugi, "On nije parkira, on se tu pokvarija", kaže treći, dok jedan Osječanin primjećuje i pozitivnu stranu – bar je, kaže, dao žmigavac…