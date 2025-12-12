Manji zrakoplov prinudno sletio na autocestu i udario u automobil

Nevjerojatna prometna nezgoda snimljena je dashcamom na jednoj autocesti američke savezne države Floride početkom tjedna, kad je privatni zrakoplov prinudno sletio na automobil koji je tuda vozio

Protekloga ponedjeljka uvečer, u okrugu Brevard (savezna država Florida) dogodila se bizarna zrakoplovno-prometna nesreća. Iz lokalne policije potvrdili su da je riječ o "zrakoplovu s fiksnim krilima i više motora" koji se sudario s vozilom marke Toyota Camry iz 2023. godine. Kasnije se doznalo da je posrijedi laki dvomotorni klipni zrakoplov Beechcraft 55.

U sudaru je lakše ozlijeđena 57-godišnja vozačica, koja je prevezena u obližnju bolnicu. S druge strane, 27-godišnji pilot i njegov putnik iste dobi nisu pretrpjeli ozljede. Zbog sudara su privremeno bile zatvorene unutarnja i središnja traka u smjeru juga, no promet je u međuvremenu normaliziran.

Dramatična snimka

Događaj je zabilježila kamera iz automobila (dashcam) jednog svjedoka, koji se našao odmah iza središta događanja. Videozapis prikazuje trenutak u kojem zrakoplov pokušava izvesti prinudno slijetanje, prelijeće izravno iznad tog vozila i udara u Toyotu ispred njih. Vozač je izjavio da su vidjeli avion kako "pada s neba" te da su bili samo koju sekundu udaljeni od toga da zrakoplov udari u njihovo vozilo.

Svjedoci kažu da su se nadali kako će zrakoplov sletjeti pored ceste ili barem zaobići automobile, no kotač zrakoplova udario je točno u stražnji dio vozila ispred njih. Srećom, automobil se nije prevrnuo, nego je usred udarca bio zgnječen i odbačen u stranu.

Istragu o padu zrakoplova preuzela je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), dok će lokalna prometna policija provesti vlastitu istragu vezanu uz prometnu nesreću. Očekuje se da će izvješće o ovom incidentu objaviti i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB).