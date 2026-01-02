Neočekivani gost na Badnjak: Chevroletom im uletio u dvorište

Dok su se pripremali za božićno okupljanje, obitelj iz Palmetto Baya doživjela je šok kada je sportski automobil probio njihovu ogradu, nekoliko minuta nakon što su im se tamo igrala djeca

Autonet.hr petak, 2. siječnja 2026. u 21:20

U naselju Palmetto Bay na Floridi, na Badnjak oko 17 sati, dogodila se prometna nesreća u kojoj je crni sportski automobil tipa Chevrolet Corvette probio ogradu privatnog posjeda, a snimke su se ovih dana proširile društvenim mrežama. Prema navodima stanara, udarac je zvučao poput eksplozije, a iza sebe je ostavio uništenu ogradu, krhotine rasute po cijelom dvorištu te vidljiva oštećenja na brodu koji je bio parkiran na posjedu.

Izbjegnuta tragedija

Policijski ured šerifa okruga Miami-Dade potvrdio je za CBS News da se vozilo kretalo prema jugu prije nego što je izgubilo kontrolu i udarilo u dom. Tragedija je izbjegnuta za dlaku jer su se, prema riječima vlasnika kuće, samo pet minuta prije udara njihova djeca igrala na tlu točno na mjestu gdje je automobil prošao. Srećom, u trenutku nesreće svi su ukućani bili unutar objekta te nitko nije ozlijeđen.

Ovaj incident izazvao je oštru reakciju lokalne zajednice i vlasti, koji je najavio hitne mjere za usporavanje prometa u tom području. Kao potencijalna rješenja navode se kružni tokovi, "ležeći policajci" te druge infrastrukturne promjene koje bi trebale spriječiti prebrzu vožnju. Obitelj, kojoj ovo nije prvi put da se susreće sa sličnim problemima u susjedstvu, nastavlja apelirati na vodstvo naselja kako bi se osigurala trajna zaštita stanovnika od nesavjesnih vozača.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi