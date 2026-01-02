Neočekivani gost na Badnjak: Chevroletom im uletio u dvorište

Dok su se pripremali za božićno okupljanje, obitelj iz Palmetto Baya doživjela je šok kada je sportski automobil probio njihovu ogradu, nekoliko minuta nakon što su im se tamo igrala djeca

U naselju Palmetto Bay na Floridi, na Badnjak oko 17 sati, dogodila se prometna nesreća u kojoj je crni sportski automobil tipa Chevrolet Corvette probio ogradu privatnog posjeda, a snimke su se ovih dana proširile društvenim mrežama. Prema navodima stanara, udarac je zvučao poput eksplozije, a iza sebe je ostavio uništenu ogradu, krhotine rasute po cijelom dvorištu te vidljiva oštećenja na brodu koji je bio parkiran na posjedu.

Izbjegnuta tragedija

Policijski ured šerifa okruga Miami-Dade potvrdio je za CBS News da se vozilo kretalo prema jugu prije nego što je izgubilo kontrolu i udarilo u dom. Tragedija je izbjegnuta za dlaku jer su se, prema riječima vlasnika kuće, samo pet minuta prije udara njihova djeca igrala na tlu točno na mjestu gdje je automobil prošao. Srećom, u trenutku nesreće svi su ukućani bili unutar objekta te nitko nije ozlijeđen.

Ovaj incident izazvao je oštru reakciju lokalne zajednice i vlasti, koji je najavio hitne mjere za usporavanje prometa u tom području. Kao potencijalna rješenja navode se kružni tokovi, "ležeći policajci" te druge infrastrukturne promjene koje bi trebale spriječiti prebrzu vožnju. Obitelj, kojoj ovo nije prvi put da se susreće sa sličnim problemima u susjedstvu, nastavlja apelirati na vodstvo naselja kako bi se osigurala trajna zaštita stanovnika od nesavjesnih vozača.