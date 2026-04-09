Nevjerojatan prizor na autocesti: Umjesto automobila, u traku se ubacio – zrakoplov

Uspješno prisilno slijetanje malog zrakoplova na autocestu u Pennsylvaniji prošlo je bez ozlijeđenih, unatoč gustom prometu i mehaničkim poteškoćama koje su pilota prisilile na ovaj riskantan potez

Protekle subote, 4. travnja, u jutarnjim satima zrakoplov tipa Rockwell Commander 114B iz 1995. godine bio je prisiljen izvršiti hitno slijetanje na autocestu u okrugu Lehigh (američka savezna država Pennsylvania), što je i zabilježeno kamerom iz jednog od automobila koji su tuda vozili. Prema službenim izvješćima, pilot je kontroli leta prijavio nemogućnost održavanja visine zbog kvara motora. S obzirom na to da su mu obližnje zračne luke bile izvan dosega, kontrolori su sugerirali autocestu kao najbolju opciju za prizemljenje, što je pilot u konačnici i prihvatio.

Sabrani pilot sletio na cestu

Očevici koji su se u tom trenutku nalazili na prometnici opisali su prizor kao "uskrsno čudo". Snimka iz automobila pokazuje kako se zrakoplov spušta izravno među vozila koja su se kretala istočnim trakama autoceste – kao da se prestrojava među njih, kontrolirano i polako. Svjedoci su istaknuli iznimnu pribranost pilota koji je uspio zadržati letjelicu unutar prometnih traka, pri čemu su krila zrakoplova sezala od središnje ograde pa gotovo do ruba travnjaka.

Unatoč opasnosti situacije, zrakoplov je dotaknuo tlo bez sudara s automobilima, pilot i putnica u zrakoplovu nisu pretrpjeli nikakve ozljede, a na samoj letjelici i cestovnoj infrastrukturi nije zabilježena značajnija šteta. Jedina "teža" posljedica ovog neobičnog događaja bilo je četverosatno zatvaranje te dionice autoceste, za vrijeme očevida i tegljenja zrakoplova.