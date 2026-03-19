Od garaže do svjetskih rekorda: Mate Rimac slavi desetljeće uspjeha posebnim izdanjem Nevere

U novom videu, koji su objavili iz Rimac Automobila, osnivač Mate Rimac iznio je osobnu refleksiju o razvoju i značaju modela Nevera, s posebnim naglaskom na novu, iznimno ograničenu seriju – Neveru R Founder’s Edition. Ta je serija, limitirana na svega deset primjeraka, zamišljena kao vrhunac desetogodišnjeg putovanja tijekom kojeg je tvrtka prerasla iz pothvata u garaži u globalnu korporaciju s više od 2.000 zaposlenih.

Dug put do rekorda

Projekt Nevera definiran je kao ključna točka u povijesti kompanije, nastala u zemlji bez prethodne automobilske industrije. Razvoj prvog električnog hiperautomobila s gotovo 2.000 KS odvijao se uz ograničene resurse i s timom koji u početku nije imao iskustva u serijskoj proizvodnji vozila. Prema riječima Mate Rimca, upravo je predanost svih sudionika omogućila postavljanje temelja za današnju Rimac Grupu i moderni Rimac Kampus.

Tijekom razvoja i produkcije model je postavio više od 50 rekorda te postao osnova za daljnji razvoj kompanije. Na tim je temeljima nastala današnja Rimac Grupa, kao i Rimac Kampus. Uz snagu od 2.107 KS, vozilo postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za 1,66 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 431 km/h. Samo tijekom 2025. godine, ovaj je model postavio 24 nova svjetska rekorda.

Tehnička superiornost modela Nevera R rezultat je desetljeća iskustva u razvoju sustava pogona, upravljanja i aerodinamike, pojašnjava Rimac. Ova tehnološka iteracija ne služi samo kao demonstracija snage, već i kao dokaz inovacijskog kapaciteta tvrtke koja je Hrvatsku pozicionirala na svjetsku kartu automobilske industrije.

Simbolika i personalizacija

Svaki od deset primjeraka iz serije Founder’s Edition razvija se kroz individualni proces konfiguracije u izravnoj suradnji kupaca s inženjerskim i dizajnerskim timovima u Rimac Kampusu. Rezultat su potpuno jedinstveni automobili koji kombiniraju specifične boje i materijale s personaliziranim detaljima. Posebno se ističe motiv kravate, koji je integriran kao simbol hrvatskog nasljeđa i identiteta kompanije.

"Nevera je rezultat iznimnog truda i predanosti svih ljudi koji su sudjelovali u njezinom razvoju. To je projekt koji je definirao našu kompaniju. Ovih deset automobila uvijek će imati posebno mjesto u našoj priči – kao simbol svega što smo izgradili u posljednjih deset godina", zaključuje Rimac.