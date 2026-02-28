Odbjegla prikolica "napala" automobil pored ceste

U Brazilu je nadzornom kamerom zabilježen trenutak u kojem se laka prikolica odvojila od vozila u pokretu i udarila u parkirani automobil, za malo promašivši čovjeka koji je utovarivao prtljagu

Nadzorne kamere na jednoj kući u brazilskom gradu Araraquara zabilježile su nesvakidašnju prometnu nezgodu koja se dogodila 19. veljače. Incident se zbio u trenutku kada je vlasnik automobila, parkiranog ispred obiteljske kuće, krenuo ubaciti putnu torbu u prtljažnik vozila. Mirno prijepodne prekinula je prikolica koja se, iz zasad neutvrđenih razloga, potpuno odvojila od automobila koji je prolazio ulicom.

Opreza nikad dosta

Prikolica je trenutak zatim silovito udarila u stražnji dio parkiranog automobila. Srećom, vlasnik vozila uspio se pravovremeno odmaknuti, izbjegavši tako vjerojatno vrlo ozbiljne ozljede. Videozapis prikazuje trenutak udara i sreću u nesreći koju je imao vlasnik automobila.

Iako je na parkiranom osobnom vozilu nastala vidljiva materijalna šteta, najvažnija vijest je da u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. Supruga sretnog aktera i suvlasnica oštećenog automobila potvrdila je kako je vozilo bilo propisno parkirano na ulici, dok je njezin suprug tek pukom srećom izbjegao teže posljedice.