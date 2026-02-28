Odbjegla prikolica "napala" automobil pored ceste

U Brazilu je nadzornom kamerom zabilježen trenutak u kojem se laka prikolica odvojila od vozila u pokretu i udarila u parkirani automobil, za malo promašivši čovjeka koji je utovarivao prtljagu

Autonet.hr subota, 28. veljače 2026. u 03:03

Nadzorne kamere na jednoj kući u brazilskom gradu Araraquara zabilježile su nesvakidašnju prometnu nezgodu koja se dogodila 19. veljače. Incident se zbio u trenutku kada je vlasnik automobila, parkiranog ispred obiteljske kuće, krenuo ubaciti putnu torbu u prtljažnik vozila. Mirno prijepodne prekinula je prikolica koja se, iz zasad neutvrđenih razloga, potpuno odvojila od automobila koji je prolazio ulicom.

Opreza nikad dosta

Prikolica je trenutak zatim silovito udarila u stražnji dio parkiranog automobila. Srećom, vlasnik vozila uspio se pravovremeno odmaknuti, izbjegavši tako vjerojatno vrlo ozbiljne ozljede. Videozapis prikazuje trenutak udara i sreću u nesreći koju je imao vlasnik automobila.

Iako je na parkiranom osobnom vozilu nastala vidljiva materijalna šteta, najvažnija vijest je da u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. Supruga sretnog aktera i suvlasnica oštećenog automobila potvrdila je kako je vozilo bilo propisno parkirano na ulici, dok je njezin suprug tek pukom srećom izbjegao teže posljedice.

🕶️ Obogatite svoj doživljaj uz Samsung Vision AI

-39%

4K OLED TV SAMSUNG QE65S90FATXXH

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2+3 godine

1399 € 2299 € Kupi

📽️ LG OLED - Vrhunska slika i pametne funkcije

-150€

4K OLED TV LG OLED65C51LA

Dijagonala 65" (165 cm), Ultra HD 3840 x 2160, webOS Smart TV, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x3, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1499 € 1649 € Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-25%

Bluetooth slušalice SONY WHULT900NB.CE7

Bežične slušalice, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 40 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC), ULT Bass Boost, SBC/AAC/LDAC kodeci, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 30 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i torbicu za nošenje, jamstvo 2 godine.

149 199 Kupi

🎬 Filmski 4K QLED doživljaj doma

-40€

4K QLED TV PHILIPS 75PUS8510/12

Dijagonala 75" (190 cm), Ultra HD 3840 x 2160, TITAN OS, Ambilight TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, Dolby Atmos, HDMI x3, USB x2, jamstvo 2 godine

759 799 Kupi

👁️ Savršena slika iz svakog kuta

-38%

4K OLED TV SONY K65XR8APAEP

Dijagonala 65" (164 cm), 4K OLED 3840 × 2160, Google TV, HDR10 / HLG / Dolby Vision, HDMI 2.1 ×4 (4K120, VRR, ALLM), USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Acoustic Surface Audio+, jamstvo 2 godine

1599 2599 Kupi

🎮 144 Hz brzina za vrhunsku preciznost

-38%

4K QLED TV HISENSE 65E7Q PRO

Dijagonala 65" (165 cm), 4K UHD 3840 × 2160, QLED Pro, VIDAA OS, DVB‑T/T2/C/S/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, Dolby Vision & Dolby Atmos, jamstvo 2+3 godine

549 899 Kupi

🔥 150 W snažan zvuk za svaku zabavu

-33%

Bluetooth zvučnik PANASONIC SC-BMAX10E-K

150 W snage, dvostruki wooferi + tweeteri, Bluetooth 5.0, USB (Play & Charge), AUX i optički ulaz, mic & guitar IN, višebojna rasvjeta, do 15 h baterije, ugrađena ručka

165 249 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi