Okrenuo je Hondu na nemogućem mjestu, ali zašto?

Društvenim se mrežama proširio video vozača koji okreće automobil na prilazu i betonskoj ogradi, viseći nad provalijom, na naizgled nemoguć način. Sve to je impresivno, iako okolnosti nisu jasne

"Ako mislite da ste profesionalac za volanom, pogledajte ovaj video" – tako je na društvenoj mreži X opisana snimka vozača iz Kine koji Hondu Crosstour uspijeva okrenuti praktički oko vlastite osi. Čini to na iznimno uskom prilazu ili odvojku ceste, na uzbrdici, a u svemu mu ne pomažu ni betonski zidić uz rub ceste niti činjenica da je ispod njega praktički provalija.

Video pokazuje impresivnu vozačku vještinu, bez obaziranja na dobrobit automobila, a okret je u konačnici uspješan. Honda se okrenula za 180° i mogla se spustiti natrag na glavnu cestu. Međutim, iako je vještina vozača neupitno impresivna, a hrabrost možda još i veća, ostaje otvoreno pitanje – zašto se jednostavno nije vratio u rikverc?

Anyone who thinks of themselves as a professional driver must watch this video first. pic.twitter.com/WQCa8foX40 — AbidoShaker (@therealdotun1) May 9, 2026

Video je nastao na nepoznatoj lokaciji, a prema registracijskoj pločici na automobilu može se zaključiti da je snimljen u kineskoj provinciji Sečuan.