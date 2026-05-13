"Otvarač konzervi": Nadvožnjak koji godinama uništava kamione

Željeznički nadvožnjak u Durhamu, u Sjevernoj Karolini, star sedamdesetak godina i s visinom prolaza od približno 3,5 metra (11 stopa i 8 inča), već desetljeće predstavlja izazov za vozače teretnih vozila. Poseban problem tu čine neiskusni vozači unajmljenih kamiona, koji redovito zanemaruju jasno postavljene prometne znakove, kao i treptajuća svjetla upozorenja koja signaliziraju prekomjernu visinu vozila.

Zbog učestalosti nesreća na tom mjestu, željeznička tvrtka bila je prisiljena postaviti masivnu čeličnu zaštitnu gredu ispred same konstrukcije, kako bi očuvala integritet pruge na nadvožnjaku, a tu su i znakovi te svjetlosni signali upozorenja. Ništa to nije dovoljno, incidenti se i dalje događaju, često uzrokujući ozbiljnu materijalnu štetu na vozilima. K tome, stvaraju i neposrednu opasnost za pješake te ostale sudionike u prometu koji se zateknu u blizini u trenutku sudara.

Nadvožnjak zaslužio dokumentarac

Sustavno bilježenje ovih događaja započeo je još u travnju 2008. godine Jürgen Henn. Tada je bio postavio prvu kameru u obližnjem uredskom prostoru, s idejom da zabilježi trenutak barem jednog sudara, što se ostvarilo svega nekoliko tjedana kasnije. Od lipnja 2009. godine nadvožnjak se snima iz dva različita kuta, zahvaljujući dodatnoj kameri postavljenoj u prostoru preko puta.

Tijekom proteklih deset godina, Henn je tamo snimio brojne sudare koji su nadvožnjaku donijeli kolokvijalni nadimak "Otvarač konzervi", zbog specifičnog načina na koji niska konstrukcija doslovno reže krovove kamiona koji pokušaju proći ispod nje. Videozapisi su u međuvremenu postali viralni te su prikupili milijune pregleda na YouTubeu, skrećući pozornost javnosti na ovaj specifičan infrastrukturni problem.

Henn vodi i web stranicu posvećenu ovom nadvožnjaku, a prije nekoliko godina snimljen je čak i kratki dokumentarni film. Mi u nastavku prenosimo nekoliko zanimljivih videa s YouTubea i taj dokumentarac – dakle, uživajte malo u (zabavnoj) u tuđoj nesreći.