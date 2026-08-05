Pogledajte kako je "leteći" kotač u sekundi uništio SUV

Snimka s kamere vozila zabilježila je trenutak u kojem se kotač kamiona otkotrljao po autocesti u Philadelphiji, odbio od ograde te smrskao prednji dio SUV vozila koje je naišlo u krivom trenutku

Sigurnosna kamera iz jednog automobila marke Tesla zabilježila je nesvakidašnji prometni incident s popriličnom materijalnom štetom – "odbjegli" kotač kako se velikom brzinom kreće duž razdjelne barijere na autocesti. Snimka stiže iz američke savezne države Philadelphije, a počinje neposredno prije nego što je kotač skrenuo prema vozilima koja su u tom trenutku vozila autocestom.

Strašan udar

Prema objavljenim informacijama i dostupnom videozapisu, riječ je o iznimno velikom kotaču, za koji se pretpostavlja da je pripadao teretnom kamionu. Nakon što je preletio betonsku prepreku koja razdvaja prometne trake, poskočio je u zrak, udario u donju konstrukciju nadvožnjaka te potom izravno pao na Nissan Rogue koji se kretao u krajnjoj lijevoj traci.

Udarac je uzrokovao gotovo katastrofalnu štetu na automobilu. Prednji dio vozila u potpunosti je smrskan i zgnječen, vjetrobransko staklo je razbijeno, a odbojnik je neprepoznatljiv. Unatoč iznimno velikoj silini udara, konstrukcija vozila izdržala je pritisak te ipak zaštitila putničku kabinu.

Vozač Tesle, čije su kamere snimile cijeli događaj, izjavio je da u samom trenutku nesreće nije bio svjestan što se točno dogodilo. Čuo je snažan udarac iza svog vozila, no slijed događaja iskristalizirao mu se tek nakon što je pregledao snimljene materijale s kamera. Video je nastao prošle srijede iza podneva po lokalnom vremenu, a podijelili su ga lokalni mediji. Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.