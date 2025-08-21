Pojavila se još jedna prerada kamioneta koji naizgled vozi unatrag

Kamionet s kamp prikolicom na prvi pogled ne izgleda neobično, sve dok ne krene – u rikverc. Riječ je o zanimljivoj preradi vozila koje je okrenuto naopako i služi tek za zabavu i povremene izložbe

Nedavno ste na našim stranicama mogli pogledati video u kojem je youtuber Westen Champlin prikazao svoju preradu kamioneta Dodge Ram, složenoga tako da vozi u rikverc. Cijela šasija i kabina bile su okrenute, pa je kamionet izgledao "naopako", ali je sasvim normalno vozio cestom, pa čak i prošao policijsku kontrolu. Sada je netko otišao korak dalje od Champlina, pa "okrenuo" cijeli kamionet s kamp prikolicom.

U ovom slučaju pogon je u prikolici, tamo je smješteno i mjesto za vozača, a kamionet je zapravo – prikolica. Cijeli sklop vozi i privlači pozornost, snimka se dijeli na društvenim mrežama i tamo bilježi milijune pregleda i lajkova. Video je navodno nastao protekloga vikenda na okupljanju automobilskih entuzijasta Woodward Dream Cruise u Michiganu, a svjedoci kažu da ovo nije niti izbliza najluđa prerada koju su tamo okupljeni mogli vidjeti.

A guy converts his truck and trailer to appear that it is driving backwards. pic.twitter.com/r0QLYZIaIY — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) August 18, 2025

Neslužbeno se doznaje da "naopaki" kamionet s kamp prikolicom nije legalan za cestu, već ga njegov vlasnik tu i tamo izvuče iz garaže za ovakve posebne događaje.