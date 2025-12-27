Prevozio kuću na prikolici pa krovom zapeo za čak dva nadvožnjaka

Incident na kanadskoj autocesti izazvao je prometni zastoj i istragu o tome je li prijevoznik imao potrebne dozvole za transport izvanrednog tereta, dok snimke prikazuju kako krov kuće udara u konstrukcije

U blizini mjesta Yarmouth u Kanadi, na tamošnjoj autocesti 101, nedavno je snimljen potpuno bizaran prometni incident. Teretno vozilo, koje je na svojoj prikolici prevozilo stambeni objekt, bilo je zajedno s teretom previsoko za nadvožnjake na tom dijelu ceste – no vozač o tome očito nije imao pojma. Da stvar bude gora, kamion je imao i pratnju kombija, no niti njegov vozač očito nije se brinuo o ukupnoj visini tereta.

Udri, vozi, udri…

Montažna kuća koju su prevozili svojim je vrhom krova prvo zapela za donji dio željezničkog mosta, a potom i nešto dalje za nadvožnjak, pri čemu su drveni dijelovi konstrukcije i krhotine pali na cestu, stvarajući opasnost za ostale sudionike u prometu. Unatoč očitom udarcu i šteti, kamion se nije odmah zaustavio, već je "majstor" nastavilo kretanje prema sljedećoj prepreci na ruti, dvostruko oštetivši krov kuće.

No, dvaput je očito bilo dosta, pa se kamion potom zaustavio, a pozvana je i policija. Trenutačno je u tijeku istraga koja treba utvrditi je li prijevoznik posjedovao odgovarajuće dozvole za prijevoz ovako velikog tereta. Prema lokalnim propisima, premještanje predimenzioniranih objekata poput kuća zahtijeva posebne dozvole, kao i detaljno planiranje rute nadležnim odjelima za javne radove, kako bi se izbjegle upravo ovakve situacije i problemi s infrastrukturom ili električnim vodovima.