Pri punoj brzini "otpilio" stup i produžio dalje

Iz Indiane dolazi snimka nadzorne kamere na kojoj se vidi potpuno bizaran slučaj laganog sudara jurećeg automobila s drvenom banderom, pri čemu je potonja izvukla deblji kraj

Autonet.hr srijeda, 25. ožujka 2026. u 20:20

Nadzorna kamera s jedne privatne kuće u mjestu Wheeler (američka savezna država Indiana) snimila je prošloga tjedna neobičan incident. Baš kad je vlasnica kuće izašla na trijem, ništa ne sluteći, cestom je pored nje projurio sivi SUV, očito najvećom brzinom kojom je mogao voziti po lokalnoj cesti. Pritom je vozač nakratko izgubio kontrolu te "očešao" drveni stup smješten neposredno pored kolnog prilaza.

Trenutak nakon toga stup se rotira, odvaja od svoje baze i pada na cestu – kao da je profesionalno otpiljen – a automobil nastavlja dalje baš kao da se ništa nije dogodilo. Usput je "pokupio" i kantu za smeće s ruba ceste i jednostavno odjurio niz ulicu. Od svega su za njime ostali određena materijalna šteta i zapanjeno lice žene na trijemu, koja nije mogla vjerovati što je upravo vidjela.

Srećom, tu je snimka s nadzorne kamere koja će je podsjetiti da je vjerojatno za dlaku izbjegla stradanje na vlastitom pragu.

