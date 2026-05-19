Prometna kultura na dva kotača: jedan s mobitelom, drugi po pločniku

Stiglo je ljepše i toplije vrijeme, pa je na cestama sve više skutera, romobila i motocikala. S njima, pak, stižu i primjeri lošeg i opasnog ponašanja njihovih vozača, koje s vremena na vrijeme snime i dashcam kamere. U nastavku donosimo dva svježa primjera koje je podijelila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode.

Prvi video prikazuje motociklista kojem se jednostavno ne da čekati na crvenom, pa odlučuje zaobići semafor, prolazi kroz raskrižje preko više punih crta, ulazi u sporednu ulicu i onda se s nje "legalno" preko zelenog svjetla uključuje natrag u promet. Pritom na glavi ne nosi zaštitnu kacigu, ali zato jednom rukom drži – mobitel na uhu! Pokušajte izbrojiti sve prometne prekršaje koje je ovaj vozač načinio u samo desetak sekundi.

Drugi slučaj zabilježen je gotovo istodobno, ovog ponedjeljka u večernjim satima, ali na drugoj lokaciji. Dok automobili stoje u koloni na semaforu, nestrpljivi vozač skutera, kojem je očito predugo čekati da se upali zeleno, odlučuje zaobići cijelu kolonu – vozeći po nogostupu. Tamo se probija i vozi slalom među ljudima, od kojih neki guraju dječja kolica… Takvi primjeri vozačke nekulture i nepromišljenih poteza kažnjivi su, no dok ih ne sankcionira policija, barem neka naiđu na osudu javnosti.