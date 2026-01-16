Robotaksi Waymo zalutao na prugu, prestravljeni putnik pobjegao iz vozila pred vlakom

Dramatična snimka iz Phoenixa prikazuje trenutak u kojem autonomno vozilo ulazi na zabranjeni dio prometnice, prisiljavajući putnika na hitan bijeg iz automobila neposredno prije dolaska vlaka

Autonet.hr petak, 16. siječnja 2026. u 22:55

U američkom gradu Phoenixu prošloga se tjedna odigrao nesvakidašnji incident koji je ponovno otvorio raspravu o sigurnosti autonomnih vozila. Waymov robotaksi, koji je prevozio jednog putnika, pogrešno je skrenuo i nastavio vožnju po tračnicama lake gradske željeznice. Prema dostupnim video snimkama koje su ubrzo postale viralne, vozilo se zaustavilo na samim tračnicama, što je izazvalo paniku kod putnika koji je, shvativši opasnost od nadolazećeg vlaka, naglo napustio vozilo i potrčao na sigurno.

Iako se vlak uspio zaustaviti na vrijeme i u konačnici nije došlo do sudara, situacija je bila iznimno opasna jer je autonomni automobil ostao "zbunjen" na pruzi, pokušavajući manevrirati naprijed-natrag dok su se druga vozila željeznice nalazila u neposrednoj blizini.

Incident se dogodio u blizini raskrižja dviju avenija, na području gdje su nedavno obavljeni građevinski radovi, a tračnice lake željeznice dodane su u posljednjih godinu dana. Stručnjaci pretpostavljaju da su upravo te promjene u infrastrukturi, u kombinaciji sa zonama radova, mogle zbuniti navigacijski sustav Waymovog autonomnog vozila. Od kompanije je zatražena istraga koja će pokazati zašto sigurnosni protokoli nisu spriječili ulazak vozila u zonu namijenjenu isključivo vozilima na tračnicama.



