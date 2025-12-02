Slovenski 18-godišnjak bježao od policije, okrenuo dva auta na krov pa pobjegao pješice

Pojavio se video sudara i filmskog bijega na Šmartinskoj cesti u Ljubljani, gdje je mladi vozač bez dozvole, s drogom u vozilu, izazvao prevrtanje dvaju automobila

Autonet.hr utorak, 2. prosinca 2025. u 20:00

Prometna nesreća koja se prošloga tjedna dogodila na Šmartinskoj cesti u Ljubljani snimljena je nadzornom kamerom, a snimka filmskog sudara i bijega brzo je neslužbenim kanalima dospjela u javnost. Incident je izazvao 18-godišnji vozač koji je bježao pred policijom ljubljanskom zaobilaznicom. Mladić je s velikom brzinom automobilom prešao sa sporedne ceste preko pločnika i izravno udario u crno vozilo koje je na glavnoj cesti čekalo zeleno svjetlo na semaforu.

Silina udara bila je takva da su se oba automobila prevrnula na krov, što je zabilježeno na videu kakav se rijetko viđa. Unatoč teškom sudaru i ozljedama koje su pritom zadobili on i suvozač, kao i vozač drugog vozila, osumnjičeni je ispuzao iz prevrnutog automobila i nastavio bijeg – pješice. Policijska uprava Ljubljana potvrdila je da je 18-godišnji državljanin Slovenije ubrzo pronađen i lišen slobode.

Tijekom policijskog postupka utvrđeno je da počinitelj nema važeću vozačku dozvolu. Također, tijekom bijega je odbacio PVC vrećicu i čarapu u kojima je bilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenika je pronađeno i više od 3.000 eura gotovine neobjašnjenog porijekla, pa je zbog svega priveden, a vozilo mu je oduzeto. O svemu je izvješće podneseno državnom tužitelju, piše 24ur.



