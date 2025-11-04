Šok na stazi: vozač Tesle zalutao pa prekinuo utrku motocikala

Nevjerojatan i bizaran incident dogodio se prije desetak dana na trkaćoj stazi Buttonwillow Raceway Park u Kaliforniji, kada je crveni Tesla Model Y ušao na stazu tijekom aktivne utrke motocikala. Bilo je to u vrijeme pete runde sezone Američke federacije motociklista (AFM), tijekom utrke Middleweight Super Sport, a cijeli je incident zabilježen u prijenosu uživo – na zaprepaštenje komentatora i organizatora.​

Na snimci se vidi kako se Tesla pojavljuje na stazi vozeći u suprotnom smjeru od trkaćih motocikala koji su se kretali velikim brzinama. Suci i službene osobe uz stazu odmah su reagirali isticanjem crvenih zastava, što je signal za trenutačni prekid utrke. Vozači motocikala uspjeli su sigurno izbjeći vozilo i zaustaviti se. Ubrzo nakon toga, Teslu je sa staze otpratilo službeno vozilo, a utrka je nakon prekida nastavljena. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen.​

Potraga za punjačem?

Prema dostupnim informacijama, vjeruje se da je vozač tražio jedan od Teslinih superpunjača koji se nalaze u sklopu kompleksa Buttonwillow. Umjesto da skrene na prilaz punionicama, vozač je očito promašio skretanje i nastavio voziti ravno, što ga je odvelo izravno na trkaću stazu. Suprotno nekim špekulacijama, za sve je kriva ljudska pogreška vozača, a ne Teslin Autopilot, kako se može pročitati na društvenim mrežama.

Komentatori prijenosa su se kasnije našalili, izjavivši da će ovaj događaj sigurno ući u video sažetak najzanimljivijih trenutaka sezone.​​ Kako je jedan od njih zaključio – nakon ovog događaja, vozači utrka teško da će ikada više vidjeti crvenu Teslu bez da osjete blagu dozu posttraumatskog stresa.

Želite li i sami pogledati incident, on se nalazi na oko 07:23:40 u priloženom video prijenosu dugom devet sati.