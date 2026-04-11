Tek kupljenim Fordom GT40, vrijednim milijune dolara, završio u zidu

U okolici Sacramenta uništen je rijedak primjerak Forda GT40. Automobil je nedavno kupljen za višemilijunski iznos, a dvije su osobe hospitalizirane i nalaze se u stabilnom stanju

U kalifornijskom mjestu Carmichael, nedaleko od Sacramenta, došlo je do ozbiljne prometne nesreće u kojoj je sudjelovao Ford GT40. Snimke s mjesta događaja prikazuju značajna oštećenja na vozilu nakon što je vozač izgubio kontrolu i razbio ovaj vrijedni automobil.

Riječ je o modernom superautomobilu ograničene serije koji vuče mehaničke korijene iz utrka, a krasi ga i poznata Le Mans livreja, dostupna samo kupcima najdubljeg džepa. Mediji koji su izvještavali s mjesta nesreće sugeriraju da je automobil kupljen nedavno, ranije ove godine, u jednom salonu u San Franciscu. S obzirom na to da se slični modeli na aukcijama prodaju po cijenama od oko 2,5 milijuna dolara, a poneki dosežu i znatno više iznose ovisno o povijesti i stanju, ovaj se primjerak definitivno ubraja u kategoriju višemilijunskih vozila – iako točna vrijednost nije poznata.

Kombinacija neiskustva i snage

Premda neobične, ovakve su nesreće rijetke, prvenstveno zbog činjenice da su modeli poput Forda GT40 izrazito malobrojni te ih većina ljudi nikada nema priliku vidjeti uživo, a kamoli voziti. Stručnjaci ističu da se ovakvi automobili ne ponašaju kao uobičajena vozila: niska pozicija sjedenja, slaba preglednost i nagli prijenos snage na podlogu mogu iznenaditi čak i iskusne vozače, kojima je često potrebno vrijeme za prilagodbu na karakteristike vozila.

Činjenica da je vozilo tek nedavno promijenilo vlasnika smatra se ključnim faktorom u ovom incidentu – vozač, očito, nije naučio kontrolirati njegovu veliku snagu. U vozilu su se u trenutku nesreće nalazile dvije osobe, vozač i suvozač. Obojica su hitno prebačena u lokalnu bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć, no navodno su prošli bez po život opasnih posljedica.