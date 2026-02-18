Teslu i vozača sustav FSD umalo odvezao ravno u – jezero

Novi incident s Teslinim softverom za "potpuno samostalnu vožnju" (FSD) izazvao je lavinu reakcija nakon što je vlasnik vozila, Daniel Milligan, objavio snimku na kojoj njegov automobil pokušava skrenuti izravno u jezero. Videozapis, koji je u kratkom roku prikupio više od dva milijuna pregleda na društvenoj mreži X, prikazuje vozilo za vrijeme korištenja najnovije verzije softvera FSD, koje se ne ponaša u skladu s očekivanim, pa je sam vozač morao zaustaviti vozilo prije nego što uđe u vodu.

Sve je snimljeno i dokazano

Milligan je u svojoj objavi izravno prozvao tvrtku i njezine inženjere. Kako bi bio siguran da nije riječ o slučajnosti, ponovio je proceduru, ponovno zadao sličnu rutu sustavu autonomne vožnje, a ovaj ga je ponovno kontrolirano i čini se svjesno – odvezao prema navozu za brodove. Budući da se incident događa noću, vlasnik Tesle testirao je isto i danju, no tada se problem nije ponovio, što sugerira da je problem u sustavu kamera i senzora, koji nisu prepoznali vodenu površinu pred sobom.

My Tesla tried to drive me into a lake today! FSD version 14.2.2.4 (2025.45.9.1)@Tesla @aelluswamy pic.twitter.com/ykWZFjUm8k — Daniel Milligan (@lilmill2000) February 16, 2026

Ovaj događaj samo je jedna u nizu "rubnih" situacija koje otvaraju ozbiljna pitanja o spremnosti Tesline tehnologije za svakodnevni promet. Iako Tesla svoj sustav po novome naplaćuje putem mjesečne pretplate od 99 dolara, ovakvi fundamentalni propusti, poput pogrešne procjene terena ili vodenih površina, ozbiljno narušavaju povjerenje u njega.

Incident se dogodio u trenutku kada se Tesla suočava s neviđenim pritiskom američke Nacionalne uprave za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA). U listopadu 2025. godine, agencija je pokrenula preliminarnu istragu nad čak 2,88 milijuna vozila opremljenih FSD softverom. Povod za ovu akciju bilo je 58 prijavljenih incidenata izravno povezanih sa sustavom, uključujući 14 sudara i 23 ozljede. Istražitelji se posebno fokusiraju na slučajeve u kojima vozila ignoriraju crvena svjetla na semaforima ili nepredvidivo prelaze u suprotne prometne trake.