To se zove posvećenost: majstor osluškuje probleme s motorom – u vožnji

Jedna je američka tiktokerica na svojem profilu podijelila snimku zabilježenu ispred Audijevog servisa, zaključivši da je to razina usluge koju očekuje kad im kaže da iz motora čuje čudan zvuk

Na TikToku se ovih dana pojavio novi hit video vezan uz automobile. Objavila ga je američka tiktokerica Stacy Kay, a snimljen je ispred jednog Audijevog servisa – čiji su se djelatnici zaista potrudili dijagnosticirati kvar na SUV-u.

Dok jedan od njih vozika automobil po parkiralištu, drugi kleči pod haubom i doslovno osluškuje što bi u motoru moglo čudno zvučati. Nakon nekoliko krugova silazi na tlo i zatvara poklopac motora, naizgled zadovoljan obavljenim poslom.

"Kad im kažem da čujem nešto čudno iz motora, ovo je ono što očekujem od svojih servisera", šaljivo je prokomentirala autorica videa, uz napomenu kako se nada da su na kraju ipak otkrili što se pokvarilo. Njezin neobičan video prikupio je više od šest tisuća komentara, 1,8 milijun lajkova i desetak milijuna pregleda. Svojem poslu iznimno posvećeni majstori iz servisa vjerojatno niti ne znaju da su postali viralni hit.