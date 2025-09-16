U organizaciji Top Geara Koenigsegg, Rimac i Dickinson zamijenili automobile

U posebnom YouTube serijalu još jednom su sudjelovali Mate Rimac i Christian von Koenigsegg, a ovog puta im se u međusobnom testiranju hiperautomobila pridružio Rob Dickinson iz Singera

Autonet.hr utorak, 16. rujna 2025. u 15:37
📷 Top Gear
Top Gear

Top Gear je još jednom okupio tri osnivača i CEO-a automobilskih kompanija koje se bave hiperautomobilima i dogovorio s njima da međusobno zamijene automobile kako bi "osjetili" konkurenciju. Kao i prošli puta u ovom su izazovu sudjelovali Mate Rimac (Bugatti Rimac) i Christian von Koenigsegg (Koenigsegg Automotive), no umjesto Johna Hennesseya treći je akter sada bio Rob Dickinson (Singer Vehicle Design).

Njih trojica proveli su dan izmjenjujući se na vozačkim sjedalima u svojim najimpresivnijim modelima. Na stazi su se našli Koenigsegg CC850, poznat po svom jedinstvenom mjenjaču, Rimac Nevera R, prototip koji je nedavno srušio 24 svjetska rekorda, Bugatti Mistral, također iz Rimac Grupe te Singerovi modeli DLS i DLS Turbo. Bila je to prilika ne samo za testiranje konkurentskih vozila, već i za razmjenu iskustava i divljenje različitim filozofijama koje stoje iza svakog automobila.

Dojmovi iz prve ruke

Vozeći Koenigsegg CC850, Mate Rimac bio je impresioniran njegovim nevjerojatnim i prirodnim osjećajem mjenjača, dok je Rob Dickinson pohvalio "divno" upravljanje unatoč ogromnoj snazi motora. S druge strane, Christian von Koenigsegg je za upravljačem Bugatti Mistrala razbio mit o tome da su Bugattiji automobili samo za ravne dionice, ističući agilnost i ugodan zvuk motora.

Singer DLS oduševio je von Koenigsegga svojim old school pristupom koji vozaču pruža izvanrednu povezanost s cestom. Rimac, koji je i sam naručio Singerov automobil, nazvao je vožnju čudesnom i svrstao je među svoja tri najbolja automobilska iskustva, posebno hvaleći savršenstvo ručnog mjenjača.

Vrhunac dana za mnoge je bila vožnja Rimac Nevere R. Koenigsegg je opisao njezino ubrzanje kao teleportaciju, ističući kako se unatoč masi od 2,2 tone automobil ne osjeća teškim zahvaljujući golemom okretnom momentu. Dickinson je iskustvo nazvao divljim i potpuno drugačijom razinom, unatoč tome što se u jednom trenutku gotovo okrenuo na stazi, demonstrirajući brutalnu snagu električnog pogona.

Na kraju dana, trojica vizionara složila su se oko nevjerojatne raznolikosti i umjetnosti koja danas postoji u svijetu hiperautomobila. Događaj je pokazao da, iako se natječu na tržištu, ovi šefovi velikih kompanija dijele duboko poštovanje prema inovacijama i strasti koja pokreće svakog od njih, nudeći svijetu različite "okuse" vrhunskih performansi.

Prvu epizodu, koja prati sličan događaj od prošle godine, možete pronaći u nastavku.



