Ušao u rotor u Splitu pa kružio, kružio…

Zabavna snimka nastala na Žnjanu kruži Facebookom, a prikazuje automobil koji bez potrebe i iz nepoznatog razloga radi krugove po malom kružnom toku. Komentatori su pokušali dati objašnjenje

Autonet.hr utorak, 28. srpnja 2026. u 00:38
📷 Prometne zgode i nezgode
Prometne zgode i nezgode

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode pojavio se novi hit video. Nastao je navodno ovih dana na splitskom Žnjanu, a prikazuje bijeli Mercedes kako vozi kružnim tokom. Ništa to ne bi bilo neobično da automobil nije "zapeo" u tom kružnom i napravio više krugova. Uz snimku nema dodatnih objašnjenja niti ikakvog konteksta, pa ne znamo što je nagnalo vozača da se vrti dok se ne zavrti u glavi kako njemu, tako i gledateljima.

Situaciju su pokušali razjasniti uvijek duhoviti komentatori: "Išao se provozat da malo razbistri glavu", "Sluša jel mu se čuje homokineticki zglob", "Ja mislim da je zakasnio odvesti djecu u park pa im je to bio vrtuljak", "Možda je sa ženom pričao na mobitel, tj. ona je pričala a on slušao pa se nije mogao koncentrirati na vožnju i lakše mu je raditi krugove jer je manja opasnost za ostale sudionike u prometu", "Zaključao mu se volan", "Sigurno ima bebu koju uspavljuje" – neka su od ponuđenih objašnjenja ove situacije.

I dok su neki komentirali da je sve vjerojatno namješteno, možda i najbolji zaključak dao je netko napisavši "Gorivo je još i prejeftino".

 
 

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