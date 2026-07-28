Ušao u rotor u Splitu pa kružio, kružio…

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode pojavio se novi hit video. Nastao je navodno ovih dana na splitskom Žnjanu, a prikazuje bijeli Mercedes kako vozi kružnim tokom. Ništa to ne bi bilo neobično da automobil nije "zapeo" u tom kružnom i napravio više krugova. Uz snimku nema dodatnih objašnjenja niti ikakvog konteksta, pa ne znamo što je nagnalo vozača da se vrti dok se ne zavrti u glavi kako njemu, tako i gledateljima.

Situaciju su pokušali razjasniti uvijek duhoviti komentatori: "Išao se provozat da malo razbistri glavu", "Sluša jel mu se čuje homokineticki zglob", "Ja mislim da je zakasnio odvesti djecu u park pa im je to bio vrtuljak", "Možda je sa ženom pričao na mobitel, tj. ona je pričala a on slušao pa se nije mogao koncentrirati na vožnju i lakše mu je raditi krugove jer je manja opasnost za ostale sudionike u prometu", "Zaključao mu se volan", "Sigurno ima bebu koju uspavljuje" – neka su od ponuđenih objašnjenja ove situacije.

I dok su neki komentirali da je sve vjerojatno namješteno, možda i najbolji zaključak dao je netko napisavši "Gorivo je još i prejeftino".