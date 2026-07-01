Video sulude vožnje kamiona iz Petrinje kruži društvenim mrežama

Na TikToku je osvanula snimka kamiona koji ozbiljno vrluda cestom, poput kakvog pijanca, umalo izlijeće s kolnika i zabija se u vozila koja dolaze iz suprotnog smjera

Društvenim se mrežama početkom tjedna proširila nevjerojatna snimka, nastala u Petrinji, na kojoj se vidi izuzetno opasna situacija. Kamion vozi prilično sporo, ali vrluda cestom od jednog do drugog ruba, naglo skrećući od drvoreda na desnoj pa sve do sredine suprotne trake na lijevoj strani. Osobe koje su ga snimile na videu čujemo kako govore da su pozvale policiju, dok kamion jedva izbjegava autobus i ostala vozila koja stižu iz suprotnog smjera.

Ovakva opasna vožnja dala je razloga i za zabrinutost za zdravlje vozača, jer nije sasvim jasno što se dogodilo. Neslužbeno se doznaje da je vozaču pozlilo (što i nije čudo, u kabini kamiona bez klime ovih dana na 37°C) te da je nedugo zatim sletio s ceste.

PU sisačko moslavačka još se nije službeno oglasila o ovom slučaju. Pogledavši snimku možemo samo zaključiti da je dobro ako ova situacija nije dovela do ljudskih žrtava.