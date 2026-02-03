Vlak "pomeo" dostavnog robota koji je odlučio odmoriti na tračnicama

Autonomni robot tvrtke Coco Robotics uništen je u Miamiju u sudaru s vlakom nakon što je zbog rijetkog tehničkog kvara kvara ostao nepomičan na tračnicama, a sve je snimio prolaznik

U Miamiju se 15. siječnja dogodio nesvakidašnji incident u kojem je lokomotiva vlaka potpuno uništila autonomnog robota za dostavu. Robot, u vlasništvu tvrtke Coco Robotics, ostao je nepomičan na željezničkoj pruzi, što je zabilježeno video snimkom prolaznika. Usprkos glasnim zvučnim upozorenjima vlaka koji se približavao, stroj se nije pomaknuo s mjesta.

Svjedok događaja, Guillermo Dapelo, izjavio je za medije da je robot bio zaglavljen na tračnicama otprilike petnaest minuta prije samog udara. Tijekom tog vremena prolaznici su kontaktirali dostavnu tvrtku i obavijestili ih o točnoj lokaciji blokiranog uređaja. Ipak, intervencija nije stigla na vrijeme da se spriječi njegovo uništenje.

Rijedak tehnički kvar

Potpredsjednik tvrtke Coco Robotics, Carl Hansen, izjavio je kako je do incidenta došlo zbog "rijetkog hardverskog kvara". Dodao je i tvrtka u Miamiju posluje više od godinu dana, tijekom kojih su njihovi roboti prešli tisuće kilometara bez većih incidenata. Istaknuo je kako su sporni prijelaz preko pruge njihovi uređaji uspješno prelazili više puta dnevno. Robot u trenutku nesreće nije prevozio nečiju narudžbu.

Dostavni robot kakav je nastradao pod vlakom Coco Robotics

Snimka incidenta prikazuje trenutak u kojem vlak prolazi preko robota na prilično dramatičan način. Ovaj događaj ponovno je neupitno otvorio raspravu o izazovima s kojima se autonomna vozila suočavaju prilikom navigacije u složenim urbanim okruženjima. Iako sustavi podržavaju daljinsko praćenje i sigurnosne operatere, u ovom konkretnom slučaju tvrtka ipak nije uspjela pravovremeno reagirati na blokadu na pruzi – srećom pa je pritom nastradalo samo maleno autonomno vozilo.