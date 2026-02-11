Vozač dostavnog kombija "zapeo" na prilazu, njegovu muku snimila kamera

Video iz Louisvillea prikazuje nesvakidašnje muke dostavljača koji se našao u zamci uskog privatnog prilaza, pokušavajući neuspješno okrenuti svoj kombi pred očima sigurnosne kamere

Autonet.hr srijeda, 11. veljače 2026. u 23:00

U američkom gradu Louisvilleu zabilježen je zabavni trenutak koji zorno prikazuje svakodnevne prepreke s kojima se susreću radnici u dostavi. Vozač dostavnog kombija našao se u nezavidnoj situaciji nakon što je ušao u privatni prilaz klijenta, shvativši prekasno da snijeg nanosi snijega ne dopuštaju standardne manevre za polukružno okretanje. Snimka nadzorne kamere zabilježila je seriju njegovih pokušaja da izbavi vozilo iz uskog prostora.

Iako je započeo manevrirati s namjerom da se okrene prema izlazu, snijeg s obje strane puta pretvorio je tu jednostavnu radnju u pravu test-vožnju strpljenja. Nekoliko pokušaja izvlačenja i okretanja na videu je dodatno ubrzano za posebno komičan efekt.

Što mislite, je li vozač na kraju uspio okrenuti se bez materijalne štete? Kako se izvukao? Doznajte u odgovor u kratkom priloženom videu.

