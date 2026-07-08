Vozačica u Zagrebu zaboravila podići ručnu kočnicu, Audi otklizao u kuću

Nadzorne kamere u zagrebačkom naselju Lučko zabilježile su nesvakidašnji incident u kojem Audi, nakon što ga je vozačica ostavila bez ručne kočnice, nekontrolirano prešao cestu i udario u kuću

U zagrebačkom naselju Lučko zabilježen je prometni incident u kojem je glavnu ulogu imalo osobno vozilo marke Audi – koje se kretalo bez vozača, ali ne zahvaljujući kakvom pametnom softveru. Prema dostupnim informacijama i snimci s nadzornih kamera, koja je nastala 4. srpnja iza 10 sati, neoprezna vozačica parkirala je automobil, ali je pritom propustila podignuti ručnu kočnicu. O svemu se već uvelike diskutira na Redditu, gdje je video i objavljen.

Nakon što je ugasila vozilo, žena je izišla iz automobila i udaljila se, uopće se ne okrećući. Zbog njenog propusta, Audi se ubrzo samostalno pokrenuo. Isprva je počeo sporo kliziti unatrag prema kolniku, a nakon nekoliko trenutaka je prešao cijelu širinu prometnice. Na sreću, u tom trenutku na cesti nije bilo ostalih sudionika u prometu, čime je izbjegnuta potencijalno opasna situacija.

Ipak, "bespilotno" putovanje automobila ubrzo je zaustavljeno fizičkom preprekom. Audi se uputio prema privatnom posjedu te se na koncu zabio u obiteljsku kuću. Snimka ovog neobičnog događaja podijeljena je na Redditu pod satiričnim naslovom "Ručna je dodatna oprema", a objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije i kritike na račun ponašanja i neopreznosti vozačice.

Wild-Judge5231 / Reddit

Fotografije posljedica "bijega" automobila također su se pojavile među komentarima. Komentatori ispod objave mahom su osudili način na koji je automobil ostavljen. Među reakcijama su se izdvojili komentari koji su kritizirali nonšalantnost vozačice pri izlasku iz vozila, kao i činjenicu da je automobil bio parkiran na način koji blokira druge.