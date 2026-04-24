Vozačica velikog terenca nije vidjela niski Lamborghini – pa ga je pregazila

Nesvakidašnja nesreća na parkiralištu u Floridi prošla je srećom bez ozlijeđenih, nakon što je vozačica Chevrolet Silverada prešla preko prednjeg dijela Lamborghinija, jer ga jednostavno nije uočila

Autonet.hr petak, 24. travnja 2026. u 20:33

Bizarni prometni incident dogodio se na parkiralištu u američkog saveznoj državi Floridi, gdje je vozačica podignutog kamioneta Chevrolet Silverado doslovno prešla preko jednog Lamborghinija Huracána. Prema dostupnim informacijama i videozapisu na kojem je događaj zabilježen, luksuzni sportski automobil polako se kretao tražeći slobodno parkirno mjesto u trenutku kad je došlo do nezgode.

Ups…

Vozačica znatno višeg i masivnijeg terenca navodno uopće nije uočila niski sportski automobil ispred sebe. Zbog specifične konstrukcije i visine kamioneta, prednji dio Lamborghinija našao se u mrtvom kutu, što je rezultiralo time da je Silverado prednjim kotačima prešao preko prednjeg dijela i vjetrobranskog stakla talijanskog superautomobila – kao da se penje na rampu.

Svjedoci događaja navode da je vozačica nastavila kretanje i nakon inicijalnog kontakta, očito nesvjesna da se pod kotačima njezinog vozila nalazi drugi automobil. Iako su prizori s mjesta događaja izgledali dramatično, službeni izvještaji potvrđuju kako u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba, no na oba je vozila nastala znatna materijalna šteta – daleko veća, dakako, na Lamborghiniju.

Policija je provela očevid, a fotografije i snimke ovog incidenta odmah su potaknule rasprave o preglednosti modernih američkih terenaca i opasnostima koje oni predstavljaju u urbanim sredinama i na uskim parkiralištima – kako za pješake i bicikliste, tako i, neočekivano, za niske superautomobile.

