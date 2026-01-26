Vrhunac lijenosti ili ludosti: zašto bi čistio snijeg s auta, ako ima prozor?

Viralna snimka s Reddita prikazuje vozača koji je, umjesto čišćenja snijega s vjetrobranskog stakla, odlučio upravljati vozilom viseći kroz bočni prozor, izazvavši nevjericu i osudu javnosti

Autonet.hr ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 18:50

Veliki dijelovi SAD-a ovih su dana zatrpani netipično velikim snježnim pokrivačem. U New Yorku ga je tako palo gotovo 40 centimetara, Oklahoma City i Louisville rekorderi su s oko pola metra, Washington mjeri do 30 cm, a u planinskim područjima situacija je još gora. Snijega ima mnogo od Teksasa do Massachusettsa, a mnogi se u njemu i ne snalaze baš najbolje.

Na Redditu se tako pojavila video snimka koja je u kratkom roku prikupila veliku pozornost korisnika, ali je i izazvala lavinu negativnih reakcija zbog očitog nepoštivanja osnovnih sigurnosnih pravila u prometu. Ona, naime, prikazuje tipični veliki američki pickup kamionet koji se kreće snijegom zatrpanim gradom dok su mu krov i prednje vjetrobransko staklo u potpunosti prekriveni debelim slojem snijega.

Umjesto da se zaustavi i očisti vozilo kako bi si osigurao kakvu-takvu vidljivost, vozač je pribjegao iznimno opasnoj i bizarnoj metodi upravljanja – vozio je naginjući se kroz bočni prozor. Komentatori su složni u osudi takvog ponašanja, a neki ističu i da je vozaču vjerojatno idol Ace Ventura, podsjećajući na poznatu scenu iz te komedije.

No, osim što je opasno, ovakvo je ponašanje i kažnjivo – recimo, u Hrvatskoj biste za vožnju s vozilom na kojem je snijeg ili led platili 130 eura i bili biste odmah isključeni iz prometa. Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da je vozač dužan očistiti cijelo vozilo, što uključuje sva stakla i retrovizore, krov, svjetla i registarske pločice. Dodatno, ako snijeg ili led koji padne s vašeg vozila uzrokuje prometnu nesreću ili ošteti drugo vozilo, snosite punu odgovornost za nastalu materijalnu štetu i eventualne ozljede.



