Youtuberi od starog Nissana u godinu dana napravili repliku Lamborghinija

Tim mehaničara iz Vijetnama s YouTube kanala NHET TV, u nevjerojatnom je projektu dugom 350 dana od starog automobila stvorio vjernu repliku milijun dolara vrijednog Lamborghinija Revuelto

Autonet.hr utorak, 23. rujna 2025. u 16:38

Grupa automehaničara i entuzijasta iz Vijetnama, koja stoji iza YouTube kanala NHET TV, uspješno je dovršila svoj najnoviji, iznimno složen projekt. U 350 dana transformirali su stari automobil Nissan Maxima V6 iz devedesetih godina prošlog stoljeća u repliku jednog od najnovijih i najpoželjnijih superautomobila na svijetu – Lamborghinija Revuelto.

Cijeli proces, koji je uključivao složenu i detaljnu ručnu izradu, dokumentiran je u trosatnom videu objavljenom na njihovom kanalu. Video prikazuje svaki korak transformacije, od početnog stanja starog vozila do finalnog proizvoda koji vjerno oponaša izgled skupocjenog talijanskog superautomobila.

Do zadnjeg detalja

Za razliku od originalnog Revuelta, čija se konstrukcija temelji na ugljičnim vlaknima, replika je izgrađena na ručno izrađenom čeličnom okviru. Tim je prvo izradio modele od gline kako bi se precizno oblikovali svi detalji i prepoznatljivi oblik Lamborghinija, pri čemu su pazili na svaku krivulju i liniju originalnog dizajna. Nakon što je oblik u glini usavršen, na temelju njega su izrađeni dijelovi karoserije od stakloplastike. Isti postupak, korištenjem gline i stakloplastike, primijenjen je i za izradu unutrašnjosti, uključujući kontrolnu ploču i središnji tunel.

Prije...
Prije... NHET TV

Posljednji korak bio je osigurati funkcionalnost vozila. Mehaničari su konstruirali i pričvrstili komponente ovjesa na čeličnu šasiju kako bi automobil bio mobilan. Konačni rezultat je naposlijetku toliko uvjerljiv da bi na prvi pogled mogao zavarati i bolje poznavatelje automobila, a uključuje čak i funkcionalno pokretno stražnje krilo, baš kao i na pravom Revueltu.

...i nakon 350 dana rada
...i nakon 350 dana rada NHET TV

Strast kao pokretač

Originalni Lamborghini Revuelto pokreće 6,5-litreni V12 motor u kombinaciji s tri elektromotora, što mu daje ukupno preko 1.000 konjskih snaga. Replika, naravno, ne posjeduje takve performanse, ali vizualna sličnost i posvećenost detaljima čine ovaj projekt izvanrednim postignućem vijetnamskih entuzijasta.

Kako navode sami autori, svrha njihovog rada nije komercijalna. Glavni cilj je pružiti publici radost, zabavu i inspiraciju. "Mi smo siromašni seoski dečki s velikim snovima", stoji u opisu videa ekipe i inače poznate po ambicioznim projektima. I prije su već izrađivali superautomobile od starih automobila, no Lamborghini Revuelto predstavlja vrhunac njihovog dosadašnjeg rada.



